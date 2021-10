1 di 6: Fiat 131 Abarth

Gli anni novanta e i primi Duemila sono stati dominati, nel rally, dal duo nipponico Subaru Impreza WRC e Mitsubishi Lancer Evo, che per anni ha appassionato persone di tutte le età (io mi ci metto tranquillamente dentro). Ma i due soli d’Oriente sono stati una parentesi in un motorsport europeo e da sempre dominato da vetture europee: e non a caso, le auto da rally più belle di tutti i tempi sono originarie proprio del Vecchio Continente.

Motorsport che trovo personalmente più appagante rispetto alla Formula 1, il World Rally Championship coinvolge oggi 6 continenti e 15 Paesi, con i piloti che affrontano tantissimi tipi di terreno diversi, percorrendo strade dissestate, in mezzo alla natura, a oltre 150 km/h. Come detto, per anni il duo nipponico ha acceso gli animi di tutti, e in particolare la Subaru è ancora oggi il primo nome che viene in mente, in quanto la Impreza è stata l’unica in grado di ottenere 6 titoli WRC in otto anni, guidata da piloti di spicco come Colin McRae, al quale non a caso è stata dedicata un’intera serie di videogiochi.

Subaru a parte, però, sono le auto da rally europee ad aver acceso altrettanto gli animi, con modelli iconici tanto quanto la vettura giapponese. Quali sono? Scopriamolo insieme!