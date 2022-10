La cinese Lixiang L8 con 1315 km di autonomia fa impallidire Tesla

Lixiang L8 è un nuovo SUV prodotto da Li Auto con dimensioni importanti e un prezzo a partire da 359.800 yuan, circa 51.000 € che, nella sua versione Range Extender, assicura 1.315 km di autonomia su ciclo CLTC facendo impallidire Tesla.

Presentato alla fine di settembre 2022, come riportano le fonti, le prime consegne inizieranno in Cina nel 2023. Al momento non sappiamo se è previsto un debutto europeo.

Le caratteristiche di Lixiang L8

Erede del SUV Lixiang One, si presenta con un design squadrato e moderno che però ricorda un po’ troppo le Nio e, soprattutto, le Xpeng. Le dimensioni sono importanti, con 5 metri di lunghezza e un passo di 3, 1,9 di larghezza e 1,8 di altezza. È secondo solo al top di gamma L9, da cui eredita anche molte tecnologie legate a sicurezza e guida autonoma.

Dentro, gli interni sono di pregio e altamente tecnologici. Il volante gode di schermo interattivo per la guida sicura, mentre la console centrale si compone di due display, uno per l’infotainment, e un secondo per l’intrattenimento del passeggero anteriore.

Verso la guida autonoma

Lixiang L8 è dotato di sistema AD MAX con:

6 fotocamere da 8 megapixel;

5 fotocamere da 2 megapixel;

1 LiDAR a 128 linee e 12 ultrasuoni.

Tutto è spinto da due processori Nvidia Orin-X con potenza di calcolo totale di 508TOPS.

Autonomia importante

Lixiang L8 ha lo stesso motore della L9, capace di erogare 330 kW (448 CV) con coppia massima di 620 N/m. Inizialmente sarà proposta con batteria da 42,8 kWh per soli 210 km di autonomia, ma va detto che la gamma completerà includerà pacchi batteria in grado di portare l’autonomia a 1315 km.

