Mullen Five EV, SUV elettrico da 55.000 dollari, ha colpito i clienti a Los Angeles tanto che hanno aumentato la produzione.

Al Salone di Los Angeles, oltre a nuovi marchi vietnamiti, ha fatto il suo debutto anche il Mullen Five EV, un piccolo SUV dell’azienda americana Mullen Automotive che ha riscosso un enorme successo.

Inizialmente, infatti, i vertici della neo-società avevano stabilito che si potessero prenotare 5.000 unità, ma la domanda è stata così forte che i vertici hanno dovuto aumentare a 25.000. Ma come mai questo SUV ha avuto così tanto successo?

Mullen Five EV: il SUV elettrico capace di farsi notare

In un momento storico dove si affacciano continuamente nuove aziende che lanciano veicoli elettrici, alcune con successo altre vere e proprie meteore, fa quasi strano vederne una in grado di catalizzare così tanto l’attenzione. E non a caso, per premiare questo interesse al Mullen Five EV, le prime 25.000 unità avranno un pacchetto di optional molto speciale, disponibile solo per coloro che hanno pre-ordinato il veicolo.

Oltre all’interesse dei clienti, Mullen Five EV è riuscito anche a vincere il premio “Top EV SUV”, battendo modelli di marchi storico come Lincoln Aviator Grand Touring, ma anche di nuove realtà molto quotate come il Rivian R1S. Il SUV ha conquistato per la sua inedita architettura a skateboard, quindi con batteria piatta sotto il pianale, che permette diverse configurazioni del propulsore e livelli di allestimento.

Completa tutto poi il design, particolarmente elegante e raffinato. Il SUV è in lunghezza piuttosto grande, ma rappresenta un compatto nei canoni americani. La scelta stilistica è di creare un mezzo quanto più possibile slanciato e snello, come dimostra la grande arcata del tetto, che al posteriore va anche a creare una forma Coupé. Gli elementi classici, come lo sono anche i fari sottili, si uniscono a soluzioni più moderne, come le ormai modaiole maniglie nascoste nella carrozzeria. Gli interni sono curati e pregevoli, con sedili in pelle bianca, inserti in legno, e tanta tecnologia data dal grande display centrale, ovviamente touch screen.

Si tratta del primo veicolo di Mullen Automotive, azienda californiana (chi l’avrebbe mai detto!), che collabora con diverse attività sinergiche per l’obiettivo di creare soluzioni energetiche pulite. Negli ultimi dieci anni, Mullen si è evoluta insieme ai consumatori, e oggi sta lavorando per proporre veicoli elettrici costruiti interamente negli Stati Uniti e pensati per rispondere alle esigenze dei consumatori americani.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!