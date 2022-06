Un prototipo di Nio ET5 è volato dal terzo piano di un parcheggio in Cina

Un grave incidente è occorso ad una Nio ET5 quando è letteralmente volata dal terzo piano di un parcheggio a Shanghai in Cina. Lo schianto ha provocato il decesso dei due uomini che si trovavano a bordo della vettura.

L’auto elettrica si trovava al terzo piano di un parcheggio della sede centrale di Nio quando è avvenuto l’incidente. All’interno si trovavano due collaudatori: un dipendente Nio mentre l’altro di un fornitore esterno.

A quanto pare una prima indagine ha suggerito che lo schianto è stato dovuto ad un errore umano e non ha avuto nulla a che fare con il veicolo stesso, secondo quanto dichiarato da Nio su Weibo. Nio non ha però specificato le cause dell’incidente ed ha creato una task force speciale per ulteriori indagini.

Il sito cinese Xin Huanghe ha riferito che l’incidente potrebbe essere stato causato dall’inserimento della marcia sbagliata da parte del conducente. “Non si tratta di un problema di frenata. Il conducente sperava di inserire la retromarcia, ma invece ha inserito la marcia avanti”, ha dichiarato un membro dello staff di Nio.

La Nio ET5 è stata presentata lo scorso anno per competere con la Tesla Model 3, con consegne previste durante il prossimo autunno.

