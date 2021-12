Nio ET5 è davvero il clone di Tesla Model 3?

Nio ET5 è l'auto elettrica cinese da 1.000 km di autonomia con 150 kWh con un solo motore a trazione integrale e capace di 483 CV e 700 Nm.

Nio è una casa automobilistica elettrica cinese che, chissà perché, si considera in competizione con Tesla. Se in passato ha presentato ET7, un grande SUV elettrico che Nio vede come concorrente della Model S, ora è arrivata Nio ET5, l’auto che dovrebbe contrastare Tesla Model 3.

Nio prevede di iniziare a consegnare i primi esemplari il prossimo settembre. Possibile, perché Nio ha già consegnato oltre 80.000 auto dall’inizio del 2021.

Con un prezzo di partenza di 328.000 yuan (45.000 euro) prima delle sovvenzioni governative, e 258.000 yuan (36.000 euro) con una batteria in leasing, la variante base della Nio Et5 è progettata per guidare 550 chilometri con una singola carica. Il prezzo post-sussidio per una Tesla Model 3 entry-level in Cina è di 255.652 yuan (35.500 euro).

Nio arriva ora in Norvegia, e nel prossimo anno sarà commercializzata in Germania, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca, e altri 25 Paesi o regioni entro il 2025.

Nio afferma che l’ET5 fa da zero a 100 km/h in 4,3 secondi, e che frena da 100 km/h a zero in meno di 34 metri. La ET5 sarà offerta con batterie di diverse dimensioni, con una gamma che varia da 550 km fino a quasi 1.000 km con la batteria più grande. Alla fine, Nio ET5 è un clone di Tesla Model 3? No, ed è proprio questo potrebbe davvero farla diventare interessante.

