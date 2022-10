Secondo un studio la ricarica delle auto elettriche non è ciò che dovrebbe preoccupare

Quando si pensa all’acquisto di un’auto elettrica, una delle maggiori preoccupazioni è l’autonomia. C’è un motivo per cui in Italia si preferisce benzina e diesel perché possono essere usati per i lunghi viaggi a lungo senza dover pensare alle stazioni di ricarica lungo il percorso.

Tuttavia, uno studio basato sul comportamento dei proprietari di auto elettriche e sulle loro abitudini di guida quotidiane, suggerisce che queste preoccupazioni non devono essere il fattore decisivo prima di decidere se acquistare un’auto benzina o diesel, o elettrica.

Lo studio di Pecan Street suggerisce che il 70% di tutti i cicli di ricarica delle auto elettriche prevede l’utilizzo di 10 kWh o meno di energia per ogni sessione di ricarica. Inoltre, una parte significativa delle sessioni di ricarica consuma meno di 5 kWh di energia elettrica.

Da una parte possiamo attribuire il minore consumo di energia alla crescente efficienza delle batterie dei veicoli elettrici. C’è anche da dire che, secondo lo studio, i proprietari di veicoli elettrici finiscono per consumare non molta energia durante i loro viaggi quotidiani. In sintesi, anche se gli automobilisti possono pensare di aver bisogno di una batteria enorme per i loro spostamenti, in realtà generalmente gliene serve solo una piccola parte.

Secondo una ricerca del 2021 dell’Energy Policy Institute di Chicago (EPIC), che ha coinvolto esperti del National Bureau of Economic Research, i proprietari di veicoli elettrici fanno “circa la metà dei chilometri percorsi rispetto all’automobilista medio“. Inoltre, la maggior parte della ricarica dei veicoli elettrici avviene a casa e non presso le stazioni di ricarica superveloci. Secondo una ricerca del Dipartimento dell’Energia citata dal New York Times, oltre l’80% dei proprietari di auto elettriche ricarica il proprio veicolo a casa.

