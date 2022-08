Con la Zeekr 009, Geely sarà il primo produttore al mondo a sfruttare la nuova batteria Qilin con tecnologia cell-to-cell prodotta da CATL, ad oggi il maggior produttore e fornitore di batterie per veicoli elettrici in tutto il mondo.

Il primo modello del marchio di Geely ad adottare questi accumulatori sarà la monovolume-SUV 009, che l’azienda ha definito il primo MPV elettrico di lusso al mondo, che arriverà a un’autonomia di oltre1000 km, con le consegne previste in Cina nel primo trimestre del 2023 e, con molte probabilità, anche in Europa nel corso dello stesso anno o nel 2024.

Zeekr e CATL pronte a rivoluzionare le auto elettriche

Come detto, quindi, Zeekr 009 sarà il primo produttore a dotare le sue auto di batterie CATL di ultima generazione, ma è probabile che anche le nuove Volvo e Polestar possano essere dotate di tali accumulatori.

Ad ogni modo, il colosso cinese di batterie ha svelato per la prima volta i nuovi prodotti ad aprile, e in quella occasione sostenne che sono in grado di fornire il 13% in più di potenza in volume rispetto alle celle formato 4680 su cui punta Tesla; e che godono di una densità energetica pari a 225 wh per kg con celle agli ioni di litio, e di 160 wh per kg con celle LFP.

La novità consiste proprio in questo, perché se solitamente le celle delle batterie sono realizzate in moduli suddivisi in pacchi (per questo pacchi batterie), CATL salta alcuni passaggi per garantire un migliore monitoraggio e più raffreddamento che rendono inutili i moduli.

Ciò significa che le nuove auto avranno più celle in un volume più piccolo, risparmiando in peso e aumentando vertiginosamente l’autonomia. E siamo solo all’inizio, in quanto CATL sta già guardando oltre per sfruttare nuovi materiali e dare vita a nuovi layout, come per esempio ioni di sodio e non di litio.

Anche lo swapping battery

CATL guarda però anche allo swapping battery. Nel corso del 2022, infatti, ha presentato “Evogo”, tecnologia che permette la sostituzione della batteria scarica con una carica in un minuto, e che ha intenzione di lanciare in 10 città cinesi.

