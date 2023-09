Audi RS e-tron GT ice race edition: la nuova serie limitata

Ispirata alla kermesse motoristica GP Ice Race, che si disputa in Austria su neve e ghiaccio, Audi RS e-tron GT ice race edition richiama i colori dominanti della stagione invernale tanto esternamente quanto in abitacolo. Alla tinta argento Floret metallizzato e al tetto in carbonio, arricchiti da decal dal forte impatto visivo, la Granturismo dei quattro anelli affianca accenti viola che evocano gli occhiali da sci che scintillano al sole.

Internamente, i poggiatesta, i fianchetti e la fascia centrale dei sedili sono rivestiti in pelle argento diamante cui si accompagnano elementi a contrasto in nero e cuciture in viola. Il volante rivestito in pelle e Alcantara presenta lungo la corona, alle ore 12, una tacca d’ispirazione racing color argento diamante.

Audi RS e-tron GT ice race edition s’ispira alle linee della showcar Audi RS e-tron GT ice race concept ed è disponibile in serie limitata a 99 esemplari per l’Europa. La base tecnica è costituita dalla Granturismo full electric Audi RS e-tron GT, forte di 646 CV e 830 Nm di coppia. Grazie al programma Audi charging, il network dei quattro anelli attivo in 31 Paesi europei, i Clienti possono ricaricare la vettura in oltre 500mila charging point con un’unica scheda e un unico contratto. Complice il “rifornimento” a 800 Volt in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW, è possibile rigenerare 100 chilometri d’autonomia in 5 minuti.

La GP Ice Race, la cui prima edizione risale al 1952, in epoca moderna si svolge con continuità dal 2019 a Zell am See e consiste in una manifestazione derivata dallo skijoring scandinavo, con la particolarità che gli sciatori sono trainati da vetture da competizione e le gare vengono proposte anche come eventi dimostrativi.

Per la realizzazione di Audi RS e-tron GT ice race edition viene fatto ricorso a speciali pellicole decorative, applicate lungo la carrozzeria argento Floret metallizzato, che generano un effetto trasparenza in specifici punti, aggiungendo tonalità bianche al fondo monocromatico così da replicare la silhouette dei cristalli di ghiaccio. Gli elementi a contrasto viola enfatizzano il carattere muscolare della vettura al pari degli anelli in bianco. I cerchi in lega da 21 pollici neri, il tetto in fibra di carbonio e i vetri oscurati enfatizzano la grinta della Granturismo dei quattro anelli.

—–

