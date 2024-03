MotoGP Portogallo 2024: ordine di arrivo e classifica aggiornata

Il Gran Premio del Portogallo si è rivelato un palcoscenico emozionante e decisivo per le sorti del campionato mondiale di MotoGP, con Jorge Martin che ha dominato la gara fin dalle prime battute, mantenendo la leadership senza esitazioni fino alla bandiera a scacchi.

La sua prestazione non è stata l’unica protagonista della gara, infatti gli ultimi giri hanno visto scintille tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, due giganti della MotoGP, il cui confronto diretto ha avuto come esito un contatto che ha mandato entrambi a terra mentre lottavano per la quinta posizione.

Questo incidente ha avuto ripercussioni importanti sulla classifica mondiale. Bagnaia non è riuscito a riprendere la gara, mentre Marquez, sebbene sia riuscito a ripartire, non è riuscito ad andare a punti, finendo al sedicesimo posto.

C’è da dire che Jorge Martin ha dimostrato una consistenza e una maturità impressionanti, gestendo la gara con saggezza e determinazione. Alle sue spalle, la competizione è stata accesa, con Maverick Viñales ed Enea Bastianini che hanno dato vita a un duello entusiasmante per il podio, conclusosi a favore di Bastianini a causa di problemi tecnici incontrati da Viñales nelle fasi finali della gara.

La sorpresa del Gran Premio è stata sicuramente Pedro Acosta, il giovane talento che, nonostante la sua etichetta di “rookie”, ha dimostrato di non temere i confronti con i nomi più affermati del campionato, conquistando un sorprendente terzo posto e mostrando che il futuro della MotoGP è già presente.

MotoGP Portogallo 2024: ordine di arrivo

Pos. Pilota Moto Giri Tempi 1 J. Martin Ducati 25 41:18.138 2 E. Bastianini Ducati 25 +0.882 3 P. Acosta KTM 25 +5.362 4 B. Binder KTM 25 +11.129 5 J. Miller KTM 25 +16.437 6 M. Bezzecchi Ducati 25 +19.403 7 F. Quartararo Yamaha 25 +20.130 8 A. Espargaró Aprilia 25 +21.549 9 M. Oliveira Aprilia 25 +23.929 10 F. Di Giannantonio Ducati 25 +28.195 11 A. Fernandez KTM 25 +28.244 12 J. Mir Honda 25 +29.271 13 A. Rins Yamaha 25 +31.334 14 T. Nakagami Honda 25 +34.932 15 J. Zarco Honda 25 +38.267 16 M. Marquez Ducati 25 +40.174 17 L. Marini Honda 25 +40.775 18 F. Morbidelli Ducati 25 +52.362 DNF M. Viñales Aprilia 24 – DNF F. Bagnaia Ducati 23 – DNF A. Marquez Ducati 17 – DNF R. Fernandez Aprilia 3 –

MotoGP 2024: Classifica Piloti

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Jorge Martin Ducati Spa 60 2 Brad Binder Ktm Rsa 42 3 Enea Bastianini Ducati Ita 39 4 Francesco Bagnaia Ducati Ita 37 5 Pedro Acosta Ktm Spa 28 6 Marc Marquez Ducati Spa 27 7 Aleix Espargaro Aprilia Spa 25 8 Maverick Viñales Aprilia Spa 19 9 Jack Miller Ktm Aus 16 10 Fabio Quartararo Yamaha Fra 15 11 Fabio Di Giannantonio Ducati Ita 15 12 Alex Marquez Ducati Spa 13 13 Marco Bezzecchi Ducati Ita 12 14 Miguel Oliveira Aprilia Por 8 15 Joan Mir Honda Spa 7 16 Augusto Fernandez Ktm Spa 5 17 Johann Zarco Honda Fra 5 18 Alex Rins Yamaha Spa 3 19 Takaaki Nakagami Honda Jpn 2 20 Franco Morbidelli Ducati Ita 0 21 Luca Marini Honda Ita 0 22 Raul Fernandez Aprilia Spa 0

Copyright Image: Sinergon LTD