Zeekr 009: la cugina cinese di Lotus Eletre ha schermi anche sulle portiere!

Avevamo parlato di Zeekr 009 in occasione delle prime immagini per il suo design divisivo e molto lontano dalla bella 001, e per la potenza di 543 CV.

Ora, questa enorme monovolume elettrica prodotta da Geely torna a far parlare di sé per i suoi interni, letteralmente ricoperti di display touch.

Gli interni lussuosi della Zeekr 009

La Zeekr 009 nasce sulla piattaforma modulare SEA del gruppo Geely, la stessa che dà vita alla 001, al SUV Lotus Eletre che noi abbiamo conosciuto a Milano e alla nuova Smart #1.

All’interno dimostra un layout affine ad altri modelli del gruppo, con display LCD opaco per il quadro strumenti, e un grande schermo touch centrale da 15,4 pollici per il controllo delle funzioni multimediali, volante sportivo e selettore di marcia compatto e retrattile.

Numerosi gli elementi premium, che al di là dei rivestimenti in pelle bianca, traforata nel caso dei sedili anteriori, includono anche portabicchieri e basi di ricarica wireless per gli smartphone. La Zeekr 009 dispone di una configurazione a 6 posti, due davanti, due al centro e due dietro, e la seconda fila ha due poltrone indipendenti con bracciolo e tavolini pieghevoli, mentre i poggiatesta celano altoparlanti. Inoltre, hanno un grande schermo di fronte a loro, per una superficie totale di 15,6 pollici.

Inoltre, i passeggeri della fila centrale hanno schermi touch anche sulle porte scorrevoli, per controllare la temperatura del clima, abbassare o alzare i finestrini, attivare i parasole. Il touch serve anche per sbloccare la porta posteriore, mentre un altro piccolo schermo touch sul montante serve ad aumentare la velocità della porta scorrevole.

Zeekr ha dichiarato che voleva rendere la sua monovolume di lusso elettrica il più futuristica possibile. Con la crisi dei chip e delle risorse in corso, vuol dire che i clienti vedranno consegnata la vettura con tempi più lunghi del Ferrari Purosangue.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!