Aiways U5 in Italia con prezzi da 42.750 € motore da 204 CV, batteria da 63 kWh ed autonomia fino a 403 km.

E’ arrivata l’ora del debutto per Aiways U5 in Italia, con prezzi a partire da 42.750 € per il SUV elettrico che arriva dalla Cina. Non è la prima volta che parliamo di Aiways, costruttore automobilistico cinese nato nel 2017. E se al Milano Monza Motor Show avevamo visto dal vivo per la prima volta la U5, ecco che vengono svelati i piani di Aiways per il nostro Paese insieme al Gruppo Koelliker.

Aiways è un costruttore di auto cinesi che realizza in proprio tutte le fasi del processo produttivo. Ricordiamo allora che oggi, Aiways, oltre alla sede di Shanghai, dove si trovano anche i centri di ricerca e sviluppo e di progettazione, dispone di un nuovo centro europeo a Monaco di Baviera. Lo stabilimento produttivo, con una capacità annua di 150.000 veicoli che può arrivare fino a 300.000, è situato a Shangrao mentre la produzione delle batterie si trova a Changshu.

In Europa e nei paesi del Mediterraneo, le auto elettriche Aiways sono presenti in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Francia e Israele.

Nel 2022 Aiways lancerà la coupé elettrica U6, un nuovo modello per l’Europa con un design sportivo dall’aerodinamica efficiente ed una tecnologia intelligente.

Com’è Aiway U5: potenza, batteria, autonomia



Veicolo a zero emissioni, Aiways U5 è una compagna di viaggio per la vita di tutti i giorni. Dispone di una batteria da 63 kWh che garantisce fino a 410 km di autonomia. La potenza erogata è di 150 kW, ovvero 204 CV.

Di serie è presenta una ricca dotazione di sistemi ADAS e di guida autonoma di L2+ nonché di sicurezza passiva, APP dedicata per il controllo da remoto, aggiornamenti software (OTA), 3 modalità di guida, 3 livelli di frenata rigenerativa, quadro strumenti digitale e display touch da 12,3”, Apple CarPlay e EasyConnection-Carbit per Android.

I prezzi ed i concessionari

Il prezzo chiavi in mano di Aiways U5 parte da 42.750 € per la versione X-cite, ed arriva a 45.500 € per la top di gamma Prime.

Per entrambe le versioni, Aiways offre ai clienti una garanzia di 5 anni o 150.000 e 5 anni di assistenza stradale. 8 anni o 150.000 km la garanzia sulla batteria di trazione.

In Italia, il nuovo SUV elettrico U5 è da oggi disponibile presso la rete di vendita, in rapida espansione, del Gruppo Koelliker che attualmente conta su 11 concessionari. Al canale di vendita tradizionale si affiancherà presto una piattaforma di e-commerce, inaugurata recentemente per Mitsubishi, dove sarà possibile scegliere la propria vettura e arrivare fino alla consegna sotto casa, lasciando naturalmente liberi i clienti di gestire l’esperienza d’acquisto nel modo preferito, anche ibrido, ossia in parte online in parte in concessionaria.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.