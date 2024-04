Autovelox Lazio: saranno in autostrada sulla A 24 e A 12, tutte le altre strade

Dal 8 al 14 aprile 2024, ecco i controlli autovelox nelle diverse province del Lazio.

Nella settimana compresa tra lunedì 8 e domenica 14 aprile 2024, gli automobilisti che percorreranno le strade del Lazio dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di autovelox. Secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, la serie di controlli saranno attivi in vari tratti stradali distribuiti su diverse province della regione.

Le operazioni di controllo con autovelox si concentreranno su tre tratti stradali ben precisi. A partire dall’11 aprile, gli autovelox saranno attivi lungo la Strada Statale SS 675 Umbro-Laziale in provincia di Viterbo (VT), un’arteria fondamentale che attraversa il cuore verde dell’Italia, collegando importanti nodi stradali e rappresentando un cruciale punto di snodo per il traffico regionale e interregionale.

Il focus si sposterà successivamente sulle autostrade, con controlli previsti il 13 aprile sull’Autostrada A 24 in provincia di Roma (RM), e il giorno seguente, il 14 aprile, sull’Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia, sempre nella provincia di Roma. Questi due tratti autostradali, vitali per i collegamenti sia interni che verso le regioni limitrofe, saranno sotto stretto monitoraggio per garantire che il rispetto dei limiti di velocità diventi una costante nella guida quotidiana dei cittadini.

Invitiamo gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare scrupolosamente i limiti di velocità, non solo per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Fonte Polizia di Stato

Copyright Image: Sinergon LTD