Bell & Ross BR-X5 Black Titanium

Il BR-X5 Black Titanium di Bell & Ross è il nuovo orologio in titanio che si distingue per il suo design moderno e le prestazioni di alto livello.

Bell & Ross presenta il nuovo BR-X5 Black Titanium, il nuovo orologio è leggero, confortevole e resistente, con un colore discreto, dato dal titanio, che differisce lievemente dall’acciaio e dall’oro bianco. Il titanio, materiale prediletto nell’aviazione e ora pilastro dell’alta orologeria contemporanea, conferisce al BR-X5 Black Titanium leggerezza e confort. Questo metallo si distingue per il suo straordinario rapporto tra peso e resistenza, e l’elevata resistenza alla corrosione. Caratteristiche che, abbinate alla cassa X5 scheletrata, ne esaltano la leggerezza e durabilità.

Il BR-X5 Black Titanium si distingue per l’architettura multicomponente della sua cassa. Progettata per esaltare purezza e leggerezza, la cassa da 41mm è scavata e realizzata in titanio, ed è assemblata intorno ad un contenitore impermeabile che salvaguarda il movimento di manifattura. La lunetta quadrata e i vetri sono fissati su due placche che vanno a formare la parte superiore e inferiore della cassa.

Realizzato interamente in titanio di grado 2, la cassa è di un color grigio facilmente riconoscibile. La finitura opaca e antiriflesso, ottenuta tramite microsabbiatura, sottolinea ulteriormente il design unico e discreto del modello.

Sotto l’aspetto funzionale, il BR-X5 spicca per il suo movimento di manifattura e il suo design sofisticato. La gran data a ore 3 e l’indicatore della riserva di carica a ore 9, insieme agli indici e alle lancette luminescenti, garantiscono una leggibilità impeccabile in ogni condizione di luce. La presenza di un cronometro certificato COSC attesta ulteriormente le eccezionali prestazioni di questo modello.

Il nuovo BR-X5 Black Titanium è animato dal movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.323. Questo calibro ha una frequenza di 28.800 alternanze ora (4 Hz) e una riserva di carica di circa 70 ore. Il movimento di grande precisione è dotato di una massa oscillante e di un bilanciere a inerzia variabile, entrambi visibili attraverso l’ampio fondello in vetro zaffiro. Un ulteriore vantaggio del movimento di manifattura è il suo dispositivo di correzione rapida della data, regolabile in ogni momento.

Fonte Bell & Ross

Copyright Image: Sinergon LTD