Extra X96 Triplex M/Y Anvilugi: il nuovo superyacht

Evtra Yachts annuncia la vendita di un nuovo Extra X96 Triplex M/Y Anvilugi e la costruzione di un altro Extra X96 Triplex con consegna al 2023.

Extra X96 Triplex M/Y Anvilugi, il brand di ISA Yachts, annuncia la vendita diretta da parte del cantiere, di Extra X96 Triplex M/Y Anvilugi. Inoltre, il cantiere ha siglato un nuovo contratto per la costruzione di Extra X96 Triplex con consegna 2023. Questa nuova unità si aggiunge alle 5 attualmente in costruzione presso la sede anconetana di Palumbo Superyachts: 2 Extra X99 Fast, 1 X96 Triplex, 1 Extra X88Fast ed 1 Extra X76 Loft.

Extra X96 Triplex dispone di ampi volumi e nella sua categoria non ha rivali potendo contare su ben 238 GT. Un superyacht comodo, spazioso, elegante, disegnato senza concessioni a mode o a semplificazioni tecniche, in definitiva una barca matura e ben costruita. Francesco Guida ha curato le linee esterne in collaborazione con i designer di Palumbo Superyachts. Gli interni sono a firma Hot Lab.

Extra X96 Triplex può ospitare fino a 10 persone suddivise in 5 comode cabine. Grazie ad un baglio massimo di ben 7,6 metri, la cabina armatoriale, posizionata a prua del ponte principale, è la più ampia nella categoria di barche al di sotto dei 30 metri.

L’impianto di propulsione di X96 Triplex può fare affidamento su tre potenti motori Volvo Penta IPS da 1000 cavalli ciascuno in grado di spingerla fino a una velocità massima di 17.5 nodi e una di crociera di 12 nodi.

