Autovelox Lombardia: tutte le postazioni dall’11 al 17 Marzo 2024

Dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia per la settimana dal 11 al 17 marzo 2024 su autostrade, strade statali e provinciali.

La Polizia Stradale ha annunciato il calendario degli autovelox in Lombardia programmati per la settimana dal 11 al 17 marzo 2024. Questa misura rientra nelle attività di monitoraggio della velocità al fine di incrementare la sicurezza stradale in Lombardia sulle arterie più trafficate o pericolose dal punto di vista degli incidenti. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a rispettare i limiti di velocità stabiliti per evitare sanzioni. Qui tutti gli autovelox a Milano.

Calendario degli Autovelox in Lombardia

Lunedì 11 marzo

Gli autovelox saranno attivi sulla Strada Statale SS 9 via Emilia in provincia di Lodi (LO).

Martedì 12 marzo

La vigilanza con autovelox sarà distribuita su diversi tratti stradali, tra cui l’Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano (MI), l’Autostrada A 9 Lainate-Chiasso in provincia di Como (CO), la Strada Statale SS 36 del lago di Como e dello Spluga in provincia di Lecco (LC) e la SS 671 della Valle Seriana in provincia di Bergamo (BG).

Mercoledì 13 marzo

Sarà la volta dell’Autostrada A 35 Milano-Brescia (BS) e della Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola in provincia di Monza e Brianza (MB).

Venerdì 15 marzo

Gli autovelox torneranno sulla Strada Statale SS 9 via Emilia (LO) e sulla Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola (MB).

Sabato 16 marzo

I controlli saranno effettuati sull’Autostrada A 60 (VA) e nuovamente sulla Strada Statale SS 9 via Emilia (LO).

Domenica 17 marzo

La settimana si chiuderà con i dispositivi di controllo velocità sull’Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (BS), sulla Strada Statale SS 671 della Valle Seriana (BG) e sulla SS 9 via Emilia (LO).

L’importanza del rispetto dei limiti di velocità e le multe

Il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La presenza di autovelox è volta non solo a sanzionare gli eccessi, ma soprattutto a educare gli automobilisti alla guida responsabile, riducendo il rischio di incidenti. La Polizia Stradale ricorda che la prudenza alla guida salva vite umane e invita tutti a mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada. Qui tutti i consigli sulla guida difensiva.

Le multe per eccesso di velocità sono strutturate in modo da intensificarsi con la gravità dell’infrazione, includendo sia sanzioni pecuniarie sia conseguenze dirette sulla patente di guida.

Fino a 10 km/h oltre il limite: la sanzione pecuniaria prevista oscilla tra 42 e 173 euro.

Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più rispetto al limite: l’infrazione comporta una multa che varia da 173 a 695 euro, con l’aggiunta della decurtazione di 3 punti dalla patente.

Oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h: per questa categoria di eccesso di velocità, la sanzione pecuniaria si attesta tra 544 e 2.174 euro. A ciò si aggiunge la decurtazione di 6 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e tre mesi.

Superamento di oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità: in questi casi, la multa è compresa tra 847 e 3.389 euro. L’infrazione prevede anche la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nell’arco di due anni, si procede con la revoca della patente di guida, la sanzione più severa prevista dal codice, che implica la perdita definitiva del diritto di guida fino al superamento di un nuovo esame per ottenere nuovamente la patente.

