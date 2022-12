La batteria del Tesla Semi potrebbe pesare 5 tonnellate

I primi esemplari del camion elettrico Tesla Semi sono stati consegnati alle aziende Pepsi Co. e Frito-Lay, due consegne con tanto di cerimonia a Spakrs, in Nevada.

Era presente anche Elon Musk, CEO di Tesla, il quale ha dichiarato che il Semi ha un’autonomia di 800 km con rimorchio a pieno carico, cosa che indica una batteria di dimensioni e peso ragguardevoli.

La batteria del Semi è quasi 9 volte quella di una Model S

Non sappiamo quanto sia grande esattamente l’accumulatore del primo veicolo industriale di Tesla, ma visto che Musk ha rivelato l’efficienza del camion, la rivista The Drive ha provato a fare una stima. Tesla Semi ha una potenza nominale di 1,7 kWh per miglio, che dovrebbe equivalere a un pacco di 850 kWh e dimensioni circa 8,5 volte superiori a quelle della batteria della Tesla Model S Plaid.

La berlina più potente del marchio ha una batteria da 100 kWh che pesa 590 kg, e secondo i calcoli della rivista quella del Semi da sola potrebbe pesare fino a 4989 kg, pari al peso lordo massimo di un camion classe 8 (o tir). Basti pensare che L’Hummer elettrico pesa 4 tonnellate, e un piccolo veicolo industriale 11 tonnellate a vuoto.

