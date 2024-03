Bentley Bentayga V8 S: i nuovi pacchetti “Curated by Mulliner” per la primavera 2024

I nuovi pacchetti “Curated by Mulliner” per Bentley Bentayga V8 S celebrano la primavera 2024, con quattro colori accent ispirati alla natura per personalizzare l’interno e l’esterno del veicolo.

I nuovi pacchetti di personalizzazione “Curated by Mulliner” per il Bentley Bentayga V8 S per la primavera 2024 si distinguono per quattro colori accent: Magenta, Glacier Blue, Azimuth Blue e Cherry Blossom. Queste tonalità, ispirate ai colori vibranti della natura, aggiungono un tocco di vivacità e freschezza all’interno del veicolo, arricchendo l’esperienza di guida con dettagli floreali che riflettono la bellezza e l’armonia del mondo naturale.

Uno splendido Magenta è stato ispirato dai fiori della peonia che si dice rappresentino onore e rispetto, lusso, dignità e potere; Glacier Blue da un fiore di dalia blu ghiaccio spesso associato a pace ed eleganza; Azimuth Blue dai fiori di ortensia blu associati alla calma e serenità ed infine Cherry Blossom dai ciliegi in fiore del Giappone, simbolo della primavera e del rinnovamento.

Ognuno di questi quattro colori mette in risalto con estrema eleganza gli elementi chiave del raffinato abitacolo di Bentayga S. Tra questi, le razze del volante e la leva del cambio a contrasto, le luci di benvenuto illuminate “Curated by Mulliner”, la pelle dei sedili e i tappetini Mulliner con micropiping a contrasto. I pacchetti interni devono essere accompagnati dalle specifiche per l’illuminazione d’atmosfera dell’abitacolo, dalle luci di benvenuto a LED e dai pedali sportivi, mentre i pacchetti esterni devono essere selezionati con i vetri acustici posteriori per la privacy, i cerchi direzionali S da 22″ verniciati di nero e i badge per i cerchi autolivellanti, per rendere Bentayga S un’auto dal look straordinario.

Elegante e raffinato, ogni Interior Styling Package può essere ulteriormente arricchito da un pacchetto Exterior Styling abbinato, per celebrare quella che è la crescente tendenza alla personalizzazione. I pacchetti esterni opzionali sono disponibili unitamente allo Styling Pack interno “Curated by Mulliner”, mentre i colori della vernice esterna e gli optional aggiuntivi possono essere selezionati indipendentemente.

Oltre alla personalizzazione estetica, i pacchetti “Curated by Mulliner” includono importanti aggiornamenti tecnologici per migliorare le prestazioni e il comfort di guida del Bentayga V8 S. Dai sedili con climatizzazione automatica e regolazione posturale, a un avanzato sistema di climatizzazione che garantisce una qualità dell’aria ottimale, fino a un nuovo quadro strumenti che offre una visualizzazione in tempo reale della strada da percorrere e una rappresentazione in 3D degli oggetti; inoltre, la moquette dell’abitacolo è ora in nylon riciclato al 100% per una maggiore sostenibilità.

Gli aggiornamenti tecnologici si estendono anche alle funzioni di assistenza alla guida, come l’Intelligent Park Assist e il parcheggio remoto tramite l’app MyBentley, la 3D Surround View e l’Emergency Assist che rendendo ogni viaggio in Bentayga V8 S più sicuro e piacevole. Disponibili, infine, solo sui modelli V8, le quattro ruote sterzanti offrono una migliore manovrabilità in città a bassa velocità e una

Fonte Bentley

Copyright Image: Sinergon LTD