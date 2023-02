BMW X5 e X6 2023 sono le due nuove edizioni con revisioni di design e ad ampliamenti dei propri equipaggiamenti standard. La rinnovata gamma di propulsori comprende nuovi motori a combustione, un sistema ibrido plug-in di ultima generazione per la BMW X5 xDrive50e e la tecnologia mild hybrid a 48V per tutti gli altri modelli.

BMW X5 2023: il design

L’inserimento di serie degli elementi di design xLine conferisce alla BMW X5 una presenza e una robustezza visiva notevolmente maggiori. Il suo frontale è caratterizzato da una nuova interpretazione dei caratteristici fari e della griglia a doppio rene BMW. I nuovi gruppi ottici hanno ora un profilo più sottile. Gli elementi delle luci diurne a forma di freccia sono rivolti verso l’esterno e fungono anche da indicatori di direzione. I fari Matrix Led con controllo adattivo e gli abbaglianti non accecanti BMW Selective Beam, oltre alle luci M Shadowline, sono inclusi nella lista degli optional.

La griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è ora offerta come optional per le varianti a sei cilindri della nuova BMW X5 e la sua illuminazione a cascata crea un look estremamente accattivante e tipico del marchio. Anche le air curtain verticali e la presa d’aria inferiore, completa di dettagli decorativi cromati effetto perla e aperture triangolari nelle aree esterne, contribuiscono all’aspetto di auto all’avanguardia.

Il design della BMW X5 comprende anche le prese d’aria di nuova concezione nei pannelli laterali anteriori e l’inclusione di serie delle finiture Exterior Line in alluminio satinato e delle barre, sempre in alluminio satinato. Le luci per i fari posteriori e le luci di frenata hanno ora una sagomatura particolarmente evidente. La forma a L si riflette orizzontalmente, creando un motivo a X costantemente illuminato all’interno delle luci posteriori.

La nuova BMW X6 2023

Anche la nuova BMW X6 presenta gruppi ottici sottili a forma di freccia. Come in precedenza, la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è offerto come optional per i modelli a sei cilindri. Il carattere dinamico della nuova BMW X6 è sottolineato in modo ancora più intenso dal pacchetto M Sport, ora di serie.

Anche le minigonne laterali specifiche M e le finiture M High-gloss Shadowline fanno parte del pacchetto M Sport. La grembialatura posteriore del SAC presenta un inserto in Dark Shadow, mentre i nuovi terminali di scarico hanno una forma trapezoidale.

Il pacchetto M Sport Pro

Il pacchetto M Sport è disponibile come optional per la nuova BMW X5 ed è disponibile per i modelli top di gamma BMW X5 M60i xDrive e BMW X6 M60i xDrive. Tra questi figurano le doppie barre e il logo M per la griglia a doppio rene BMW, le calotte degli specchietti retrovisori esterni M in nero lucido, le finiture dei terminali di scarico nel caratteristico stile M a quattro tubi e lo spoiler posteriore in nero lucido per la BMW X6 M60i xDrive.

Tutte le varianti del modello sono ora disponibili con il pacchetto M Sport Pro. Le nuove verniciature M Marina Bay Blue metallic (BMW X5 M60i xDrive) e M Isle of Man Green metallic (BMW X6 M60i xDrive) sono disponibili esclusivamente per i modelli di punta. Le novità per tutti i modelli sono Blue Ridge Mountain metallic, Brooklyn Grey metallic, Skyscraper Grey metallic, Frozen Pure Grey metallic e circa 40 verniciature speciali BMW Individual.

BMW X5 e X6 2023: interni

La tecnologia digitale è la forza trainante dei progressi apportati agli interni della nuova BMW X5 e della nuova BMW X6. L’integrazione del BMW Operating System 8 e dell’ultima generazione del sistema operativo iDrive annuncia anche l’arrivo del BMW Curved Display negli Sports Activity Vehicle e nelle Sports Activity Coupé.

È composto da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, entrambi posizionati dietro un’unica superficie di vetro. La dotazione di serie di entrambi i modelli comprende ora un quadro strumenti con rivestimento in Sensafin similpelle e una rifinitura curvata in legno pregiato.

I sedili comfort per il guidatore e il passeggero anteriore possono essere scelti come alternativa ai sedili sportivi di serie con superfici Sensafin. Sono inoltre disponibili come optional i rivestimenti in pelle BMW Individual Merino extended, i rivestimenti in pelle BMW Individual full Merino, la ventilazione attiva dei sedili e la funzione di massaggio.

Tra gli altri punti salienti dell’elenco degli optional figurano il nuovo Pacchetto Comfort con riscaldamento del pannello porta e funzione “thermo” per i portabicchieri, il tetto apribile panoramico in vetro Sky Lounge illuminato da unità LED, applicazioni in vetro per i comandi selezionati, l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e il Travel & Comfort System di nuova concezione.

Nuovi motori

La nuova BMW X5 e la nuova BMW X6 possono essere ordinate scegliendo tra un motore a benzina a otto cilindri, un motore a benzina in linea a sei cilindri e un motore diesel in linea a sei cilindri, tutti appartenenti all’ultima generazione di propulsori. Tutti i motori sono ora abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti, completo di palette al volante.

Tutte le unità sono ora dotate di tecnologia mild hybrid a 48V. Questa applicazione generalizzata dell’elettrificazione si presenta sotto forma di un motore elettrico integrato nella trasmissione. Questo motore genera una potenza fino a 9 kW/12 CV e 200 Nm di coppia, aiutando il motore a combustione a garantire una guida fluida e dinamica e un’elevata efficienza.

La nuova BMW X5 xDrive50e ibrida plug-in

Un motore a benzina a sei cilindri in linea di ultima generazione e un motore elettrico altrettanto nuovo si uniscono per sviluppare una potenza 360 kW/490 CV con un aumento di 70 kW/96 CV rispetto al modello precedente e una coppia combinata di 700 Nm, con un aumento di 100 Nm.

La potenza nominale del motore a benzina di 230 kW/313 CV rappresenta un aumento di 20 kW/27 CV rispetto all’unità che sostituisce. Il compatto motore elettrico integrato nel cambio Steptronic Sport a otto rapporti produce una potenza nominale di 145 kW/197 CV (+62 kW/84 CV). La BMW X5 xDrive50e accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi.

La quantità di energia utilizzabile che può essere immagazzinata dalla batteria ad alta tensione integrata nel sottoscocca è stata aumentata di quasi il 25% rispetto alla generazione precedente, arrivando a 25,7 kWh. Una nuova unità di ricarica combinata raddoppia la velocità massima di ricarica in corrente alternata a 7,4 kW. L’autonomia elettrica della nuova BMW X5 xDrive50e è di 94 – 110 chilometri nel ciclo WLTP.

Il merito della incredibile sportività dei due modelli di punta va al nuovo motore a benzina V8 da 4,4 litri. La tecnologia M TwinPower Turbo e il collettore di scarico a bancate incrociate conferiscono al motore da 390 kW/530 CV, che genera una coppia massima di 750 Nm. L’ultima versione del motore a otto cilindri spinge la nuova BMW X5 M60i xDrive e la nuova BMW X6 M60i xDrive da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Motore a benzina in linea a sei cilindri

La nuova BMW X5 xDrive40i equipaggia un motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri e la nuova BMW X6 xDrive40i. Il nuovo motore sviluppa una potenza massima aumentata di 35 kW/47 CV rispetto ai modelli precedenti, raggiungendo i 280 kW/380 CV, e una coppia massima aumentata di 70 Nm fino a 520 Nm. Quest’ultima può essere aumentata fino a 540 Nm con l’ausilio del sistema mild hybrid. Il motore accelera sia la nuova BMW X5 xDrive40i che la nuova BMW X6 xDrive40i da 0 a 100 km/h (62 mph) in 5,4 secondi.

Motore diesel a sei cilindri in linea

Il motore diesel a sei cilindri in linea della nuova BMW X5 xDrive30d e la nuova BMW X6 xDrive30d porta aggiornamenti a numerosi dettagli. Il nuovo motore diesel si unisce al sistema mild hybrid per produrre una potenza massima di 219 kW/298 CV e una coppia massima di 670 Nm (494 lb-ft). Ciò consente alla nuova BMW X5 xDrive30d e alla nuova BMW X6 xDrive30d di scattare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi.

