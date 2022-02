Il veicolo dal design più elaborato di tutta la storia di BMW sarà presentato per la prima volta al pubblico globale in occasione di Frieze Los Angeles.

BMW The 8 X Jeff Koons: all’interno di un’edizione esclusiva composta da sole 99 automobili, pochissimi esemplari della M850i xDrive Gran Coupé sono stati creati da Jeff Koons e BMW durante diversi anni di stretta collaborazione. Con The 8 X Jeff Koons, il veicolo dal design più elaborato di tutta la storia di BMW viene presentato per la prima volta al pubblico globale in occasione di Frieze Los Angeles.

BMW The 8 X Jeff Koons: un’opera d’arte Pop!

Il design espressivo e sorprendente combina undici diversi colori esterni che vanno dal blu all’argento e dal giallo al nero. Vengono verniciate solo due auto a settimana. L’interno multicolore è composto da materiali di alta qualità, pelle pregiata e un coperchio del portabicchieri con un badge di riferimento dell’edizione e la firma dell’artista.

I sedili sono verniciati in magnifici toni di rosso e blu che riflettono i colori dei supereroi dei fumetti così come quelli dei veicoli ad alte prestazioni BMW M. Nel complesso, il design vivace e potente include sia elementi della Pop Art che motivi geometrici che rendono omaggio ai contorni e alle forme intricate della sportiva Serie 8 Gran Coupé. Secondo l’artista, le linee di colore che esplodono nella parte posteriore, a loro volta, sono un chiaro omaggio alla BMW Art Car 2010 dell’artista, mentre il “POP!” su ogni lato così come l’immagine del getto di vapore simboleggiano la potenza e la velocità di BMW The 8 X Jeff Koons.

Ogni veicolo viene fornito con un certificato in formato large firmato da Jeff Koons, Oliver Zipse e con il numero di serie del veicolo. L’artista ha disegnato anche la copertina del manuale di guida. Un’ulteriore firma dell’artista è inserita nel pannello del portabicchieri. Koons ha deliberatamente scelto il Bavarian Blue del logo BMW.

Inizialmente, BMW The 8 X Jeff Koons sarà esposta al Rockefeller Plaza di Manhattan prima che un veicolo dell’edizione, firmato sul cofano posteriore da Jeff Koons, venga messo all’asta da Christie’s a New York il 4 aprile. Tutti i proventi dell’offerta vincitrice andranno all’International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Jeff Koons è personalmente coinvolto con questa ONG senza scopo di lucro da oltre due decenni.

