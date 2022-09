BMW XM è la prima M ibrida: 653 CV ed il suono di Hans Zimmer

BMW XM è la prima auto ad alte prestazioni con sistema di trazione elettrificato della casa bavarese. Un sistema ibrido plug-in che comprende un motore a benzina V8 e un motore elettrico, con un design stravagante e gli interni di lusso che guardano al futuro.

Il motore M HYBRID per prestazioni straordinarie

Il sistema di trazione M HYBRID della BMW XM eroga una potenza complessiva di 480 kW/653 CV generata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 360 kW/489 CV e del sistema di trazione elettrica con una potenza massima di 145 kW/197 CV. È sostenuta da un motore V8 da 4,4 litri di nuova concezione con tecnologia M TwinPower Turbo.

L’otto cilindri è assistito nel suo compito da un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. La potenza è immediatamente disponibile e risponde senza esitazioni a ogni movimento dell’acceleratore. Il sistema di trazione M HYBRID produce una coppia massima complessiva di 800 Nm (motore con una coppia massima di 650 Nm abbinato a un motore elettrico che sviluppa fino a 280 Nm). Un sistema di ingranaggi aumenta la coppia massima effettiva del motore elettrico a 450 Nm all’ingresso della trasmissione.

L’interazione tra motore termico ed elettrico, gestita in modo intelligente, offre un’esperienza di prestazioni risoluta e degna del marchio M in tutte le situazioni di guida. È caratterizzata da un grande accumulo di potenza che inizia ai bassi giri e si mantiene per tutto l’arco dei giri. La BMW XM scatta da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, accompagnata da una colonna sonora carica di energia e di emotività per un’unità a otto cilindri.

Il pulsante M Hybrid sulla console centrale consente di selezionare una delle tre modalità di funzionamento, tra cui l’impostazione ELECTRIC che consente di viaggiare a zero emissioni locali fino a 140 km/h e su una distanza massima di 82-88 km nel ciclo WLTP. Questo grazie alla batteria ad alta tensione agli ioni di litio montata nel sottoscocca dell’auto e ai 25,7 kWh di energia utilizzabile che fornisce. L’unità di ricarica combinata della BMW XM consente una ricarica a corrente alternata fino a 7,4 kW.

Il suono BMW XM è creato da Hans Zimmer

I BMW IconicSounds Electric, sviluppati in collaborazione con il compositore di colonne sonore Hans Zimmer, creano anche un tema adatta al motore elettrico. Il suono della trazione elettrica specifico per M fornisce un feedback autentico a ogni movimento del pedale dell’acceleratore quando si guida nella modalità di funzionamento a zero emissioni. Inoltre, se si seleziona l’impostazione Sport o Sport Plus mentre il sistema di trazione funziona in modalità HYBRID, un suono di spinta sottolineerà l’assistenza elettrica fornita al motore a combustione.

Il design distintivo di BMW XM

Il design esterno della BMW XM è una dichiarazione di esclusività, presenza e prestazioni. I fari divisi in due unità separate, la griglia a doppio rene BMW con contorni dorati e illuminazione continua del contorno, nonché le grandi prese d’aria, sono gli elementi che caratterizzano il frontale.

Ulteriori richiami al passato sono rappresentati dai loghi BMW incisi sul lunotto piatto e dall’accattivante struttura a lamelle delle luci posteriori. I cerchi in lega leggera M, montati di serie nel formato da 21 pollici con la possibilità di ulteriori varianti fino a 23 pollici, vantano anche un design altamente distintivo.

La lussuosa M Lounge nella parte posteriore

L’abitacolo e i sedili anteriori sono progettati interamente per un’esperienza di guida attiva. La dotazione di serie comprende sedili multifunzione M, protezioni per le ginocchia e un volante in pelle M unico, oltre a grafiche specifiche M tra cui le luci di svolta per il BMW Curved Display e il BMW Head-Up Display.

Una generosa sensazione di spazio, materiali di alta qualità e un design stravagante trasformano la parte posteriore della BMW XM in un’esclusiva M Lounge. Gli schienali riscaldati che si estendono fino ai lati del vano posteriore e i cuscini appositamente progettati offrono ai passeggeri alti livelli di comfort. Lo scultoreo headliner è unico, con la sua struttura a prisma tridimensionale, il bordo in stile fotografico e 100 unità LED per l’illuminazione.

L’illuminazione ambientale, il climatizzatore automatico a quattro zone, l’impianto audio surround Harman Kardon e il Travel & Comfort System sono tutti elementi di serie, mentre la lista degli optional comprende l’impianto audio surround Bowers & Wilkins Diamond con amplificatore da 1.500 watt e quattro altoparlanti aggiuntivi nella zona del tetto.

BMW XM LABEL RED: il modello BMW M più potente mai realizzato.

La BMW XM LABEL RED sarà aggiunta alla gamma di modelli nell’autunno del 2023. La più potente vettura di serie omologata su strada nella storia di BMW avrà una potenza di 550 kW/748 CV generata dalla combinazione del motore a combustione fino a 430 kW/585 CV e del sistema di trazione elettrico fino a 145 kW/197 CV ed una coppia massima di sistema di 1.000 Nm generata dalla combinazione del motore a combustione fino a 750 Nm e del sistema di trazione elettrica fino a 280 Nm.

La produzione della BMW XM inizierà nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg, negli Stati Uniti, nel dicembre 2022, prima di arrivare nei concessionari di tutto il mondo nella primavera del 2023. I mercati di vendita principali saranno gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente.

