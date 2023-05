Ecco la manovra killer di un camion che entra in autostrada contromano

Camion in contromano in Croazia: l’incredibile manovra dell’autista per evitare un incidente. Il video che sta facendo il giro del web mostra l’attimo di panico quando il camion imbocca l’autostrada in direzione opposta al flusso.

L’errore sarebbe potuto costare caro, ma grazie alla prontezza degli altri automobilisti, il camionista riesce a fare una manovra di inversione a U senza creare incidenti o danni, evitando così una catastrofe.

Questa incredibile scena, registrata dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada, è un esempio dell’importanza della prudenza alla guida e della necessità di mantenere l’attenzione costante sulla strada.

Chiaramente, l’autista ha commesso più di una infrazione e verrà punito severamente. L’autista avrebbe infatti fermarsi sulla corsia di emergenza, chiamare la polizia, ed attendere che il traffico venisse fermato per poter eseguire la manovra in tutta sicurezza. L’inversione a U in autostrada è sempre vietata, ed è facile immaginare il motivo.

Che non ci siano stati incidenti, è davvero un miracolo.

