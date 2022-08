Citroën C3 2023 si rinnova profondamente per offrire a ognuno la versione più adatta alle proprie esigenze e in linea con i propri gusti e il proprio stile. E’ infatti possibile possono la propria Citroën C3 scegliendo tra quattro versioni: dalla You!, alla C-Series, dalla Shine fino alla C3 Elle. Chiaramente identificabili in termini di stile, le diverse versioni si contraddistinguono per elementi estetici distintivi e propongono equipaggiamenti utili nella vita di tutti i giorni, al servizio del comfort e della sicurezza.

Citroen C3 2023: YOU!

Disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati) e con la motorizzazione diesel BlueHDi 100 S&S, la versione You! offre 6 tinte per la carrozzeria (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Soft Sand), profili passaruota di colore nero, tetto in opzione a contrasto nel colore Opal White, e di serie i profili dei fari fendinebbia, i gusci dei retrovisori esterni e la finitura montante posteriore, tutti nel colore White.

Gli interni sono in tessuto Mica Grey e tra gli equipaggiamenti di serie dispone di alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzazione manuale, copricerchi 15” ARROW, retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante con decori “satin” regolabile in altezza e profondità.

Tra le tecnologie utili per il quotidiano, offre di serie l’Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la funzione Hill Assist, il Coffe Break Alert (rilevatore di stanchezza), il Regolatore e Limitatore di Velocità, il Riconoscimento dei Limiti di Velocità. In opzione: predisposizione al ruotino di scorta e sedili riscaldati. Il prezzo di listino parte da 18.250 euro.

La versione C-SERIES

Si rivolge ai clienti alla ricerca di un’offerta distintiva, ricca in termini di equipaggiamenti e di comfort e con una vera firma stilistica. Disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati), PureTech 110 S&S e la motorizzazione diesel BlueHDi 100 S&S, la versione C-Series si contraddistingue all’esterno per una personalizzazione specifica che conferisce fascino e dinamismo: il badge laterale C-Series, il Pack Color “Anodized Bronze” (tocchi di colore a contrasto per dettaglio Airbump e profili dei fari fendinebbia) e personalizzazione sul tetto nella stessa tonalità bronzo intenso.

All’interno, Citroën C3 C-Series offre di serie l’ambiente Armonia Grey (con rivestimento in tessuto Mica – Grey), mentre sono disponibili in opzione l’Armonia Emeraude (Tessuto Hello – Emeraude) e l’Armonia Techwood (Tessuto Brumeo – TEP Isabella), entrambe con sedili Advanced Comfort.

Offre di serie copricerchi 16″ Stell & Style, retrovisori ripiegabili elettricamente e Pack visibilità (Accensione automatica dei fari + funzione Follow me home +Tergicristallo automatico con sensore pioggia). Tra gli optional disponibili: il tetto a contrasto Onyx Black (abbinato alle tinte di carrozzeria Polar White, Steel Grey, Soft Sand e Platinium Grey) o il tetto a contrasto Opal White (abbinato alla carrozzeria Night Black). In opzione: predisposizione ruotino di scorta, vetri posteriori oscurati, sedili riscaldati, il Pack Navigation Dab, e Active Safety Brake. Il prezzo di listino della versione C-Series parte da 19.250 euro.

La versione SHINE

Disponibile su tutta la gamma motori, sia benzina che diesel, la versione Shine dispone di serie di Cerchi in lega 16″ (Matrix o Hellix a seconda della motorizzazione) vetri posteriori oscurati, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori elettrici. Offre 7 tinte per la carrozzeria (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Spring Blue, Soft Sand), 4 tinte per il tetto a contrasto (Onyx Black, Opal White, Sport Red, Emeraude), 4 Pack Color (Black, White, Emeraude, Red), 3 decorazioni per il tetto (Red, Emeraude, Techwood). All’interno, Citroën C3 Shine offre di serie l’ambiente Armonia Grey (con rivestimento in tessuto Mica – Grey) mentre sono disponibili in opzione l’Armonia Emeraude (Tessuto Hello – Emeraude) e l’Armonia Techwood (Tessuto Brumeo – TEP Isabella), entrambe con sedili Advanced Comfort.

In opzione, sono disponibili: i Cerchi in lega 17” Vector Diamantati, predisposizione ruotino di scorta, telecamera di retromarcia, Keyless Access & Start, Active Safety Brake, alzacristalli posteriori elettrici, sedili riscaldati, Pack Navigation Dab. Il prezzo di listino della versione Shine parte da 20.250 euro.

