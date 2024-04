Concorso d’Eleganza Varignana 1705: le date del 2024

Dal 27 al 29 settembre 2024 avrà luogo la seconda edizione del Concorso d’Eleganza Variganna 1705 con 30 auto tutte antecedenti al 1973

Dal 27 al 29 settembre 2024 torna il Concorso d’Eleganza Varignana 1705, la mostra di auto storiche che si tiene al Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna.

Si tratta della seconda edizione del concorso, che segue quella inaugurale del 2023 nata per celebrare le migliori automobili realizzate prima del 1973 e per esporre il loro stile ed eleganza tra i colli bolognesi.

Cosa aspettarso dal Concorso d’Eleganza Varignana 1705 2024

Come nel 2023, il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 del 2024 si svolgerà in tre giorni nel contesto del ricco palazzo bolognese, ponendosi come “finale di stagione” tra gli eventi per gli appassionati di auto d’epoca.

E, come nel 2023, ci sarà una giuria per incoronare l’auto Best of Show: nel 2023 fu la Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring dalla Collezione Lopresto.

La nuova edizione vede una line-up di 30 auto d’epoca divise in sei classe, per maggiore varietà e per maggior prestigio.

L’elenco è ancora in fase di selezione, e sono ancora aperte le candidature con tutte le informazioni che si possono trovare sul sito ufficiale, mentre l’elenco definitivo sarà pubblicato a giugno.

Il concorso, come detto, si svolge all’interno del Palazzo di Varignana, che funge anche da hotel con alloggi lussuosi, esperienze culinarie di alto livello, piscine e giardini, per un’immersione nelle diverse arti, da quella meccanica appunto a quella gastronomica.

Presidente della Giuria è Stefano Pasini, autore di oltre 30 libri sull’automobilismo, mentre gli altri membri che la compongono vedono:

Stephen Bayley – Architetto, Scrittore e collaboratore della rivista Octane;

Alessandra Giorgetti – Vice Presidente del Registro Internazionale Touring Superleggera;

François Melcion – Direttore di Retromobile Paris;

Gianni Mercatali – Leggendario leader della comunicazione e dell’industria del lusso;

Lorenzo Ramaciotti – Ex Chief Group of Design presso Fiat Group Automobiles, supervisando il design per tutte le marche del Gruppo Fiat;

Peter Read – Presidente del Comitato Motoristico del Royal Automobile Club

Copyright Image: Sinergon LTD