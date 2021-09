Cupra Formentor 2.0 TDI 150CV con cambio manuale oppure cambio automatico DSG abbinato alla trazione 4Drive.

Cupra Formentor, nella gamma 2021 offre una scelta completa grazie anche al motore 2.0 TDI 150CV, disponibile anche con il cambio DSG abbinato alla trazione integrale 4Drive. Un ventaglio di opzioni per il SUV coupé, che già annovera versioni TSI ed ibride plug in.

Da segnalare all’interno dei motori TSI benzina le Cupra Formentor 2.0 TSI 190 CV DSG 4Drive e Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 CV DSG, versione top di gamma in termini di prestazioni al di sotto della soglia del superbollo.

Cupra diesel: perchè comprarla

La nuova variante Diesel di Cupra Formentorisponde alle richieste di chi cerca un’alimentazione in grado di combinare l’efficienza di gestione a fronte di un chilometraggio importante percorso annualmente. Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV, disponibile nella versione con cambio manuale e con cambio automatico DSG abbinato alla trazione integrale 4Drive, offre buone prestazioni grazie a una coppia massima di 340 Nm, ma anche come contenuti di serie, che la distinguono positivamente dai competitor caratterizzati da posizionamento premium e sportività.

Inoltre, il nuovo propulsore vanta il livello di consumi ed emissioni migliore del segmento, in grado di far accedere Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV agli ecoincentivi statali.

Cupra Formentor 2021: tante le dotazioni di serie

Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV e Cupra Formentor 2.0 TDI 150 CV DSG 4Drive offrono una dotazione di serie estremamente ricca, con equipaggiamenti come Media system con display touch capacitivo da 10”, Cupra Virtual Cockpit da 10,25”, Cupra Connect (con funzionalità Safety & Service e Accesso da remoto), Full Link, Connectivity Box, cerchi in lega da 18”, fari Full LED con illuminazione coast-to-coast, welcome ceremony, funzione coming & leaving home e indicatori di direzione posteriori dinamici.

Inoltre, sempre di serie, offre spoiler posteriore e paraurti sportivi, illuminazione interna a LED smart wraparound, sedili sportivi, volante sportivo multifunzione in pelle con leve del cambio integrate, sistema per l’accesso e l’avviamento senza chiave Kessy entry & go, Climatronic 3 zone, sistema per la chiamata di emergenza e-Call a Safe & Driving Pack M (che include sistemi come Adaptive Cruise Control, High beam assist, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane assist e sistema di riconoscimento della stanchezza).

Ci sono anche dotazioni su richiesta



L’offerta degli equipaggiamenti su richiesta di Cupra Formentor TDI, finalizzata a una personalizzazione estetica e funzionale fino all’ultimo dettaglio, comprende il Technology pack con sistema di navigazione VZ da 12”, Safe & Driving Pack L e videocamera posteriore, top view camera, tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico, sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle nera o color Petrol Blue con sedile conducente elettrico e Winter Pack.

Un’ulteriore personalizzazione degli esterni viene data dall’offerta di quattro diversi cerchi in lega da 18” e 19”, mentre il Safe & Driving Pack XL aggiunge agli equipaggiamenti di serie Side assist, Exit assist, Exit warning, Travel assist (include Traffic jam assist + Lane assist plus), Emergency assist 3.0 e volante riscaldato, il tutto per una sicurezza e un comfort di guida senza compromessi. Infine, ruotino di scorta da 18”, PreCrash Assist e antifurto volumetrico completano le dotazioni su richiesta, per un’auto studiata fino all’ultimo dettaglio.

Prestazioni al top



La gamma dei prestazionali propulsori TSI di Cupra Formentor si completa con l’introduzione della versione 2.0 TSI 190CV DSG 4Drive, disponibile in abbinamento all’allestimento “Formentor” (con la medesima dotazione di serie e su richiesta delle versioni TDI) e 2.0 TSI 245CV DSG, disponibile per l’allestimento Formentor VZ come versione top di gamma in termini di prestazioni al di sotto della soglia del superbollo.

Cupra Formentor VZ, allestimento top di gamma del SUV coupé, offre di serie dotazioni di serie aggiuntive quali sistema di navigazione VZ con display touch capacitivo da 12” e aggiornamento mapcare, online infotainment e Infotainment Apps disponibili con Cupra Connect, cerchi in lega da 19” machined “Exclusive 38/3”, colore Sport Black Matt/Silver, sedili sportivi avvolgenti, Park Assist (con sensori di parcheggio anteriori e posteriori), videocamera posteriore e Safe & Driving Pack L.

Cupra Formentor 2021: listino prezzi

Cupra Formentor Benzina

1.5 TSI 150 CV € 32.000

1.5 TSI DSG 150 CV € 33.700

2.0 TSI 4Drive DSG 190 CV € 36.950

2.0 TSI VZ DSG 245 CV € 42.950

2.0 TSI VZ 4Drive DSG 310 CV € 47.250

Cupra Formentor Diesel

2.0 TDI 150 CV € 33.900

2.0 TDI 4Drive DSG 150 CV € 37.850

Cupra Formentor Plug-in Hybrid

1.4 e-Hybrid DSG 204 CV € 38.600

1.4 e-Hybrid VZ DSG 245 CV € 45.950

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.