Dacia Duster sfida Land Rover Defender in off road: chi vince?

Oggi è la Dacia Duster a sfidare nientemeno che una Land Rover Defender in una gara in fuoristrada. La Dacia Duster può competere con la lussuosissima Land Rover Defender? Avrà qualche chance di vittoria? Questa volta il team di carwow ha messo a confronto due modelli completamente diversi per dimensione, tecnica, allestimenti ma soprattutto… listino prezzi.

La Dacia Duster del test è alimentata da un quattro cilindri in linea da 1,5 litri turbo diesel che produce 115 cavalli e 260 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Su questo modello è presente la trazione integrale, ma il grande vantaggio della Duster rispetto alla Defender è nelle sue dimensioni ridotte e nel peso ridotto, ovvero 1.405 kg.

La Land Rover Defender 110 X della sfida è un vero e proprio fuoristrada con motore diesel a sei cilindri in linea da 3,0 litri che produce 300 cavalli di potenza e 650 Nm di coppia, con cambio automatico a 8 rapporti. In questo caso il peso sale a 2.340 kg.

Ce la farà la leggera Dacia Duster a battere la più potente Land Rover Defender in fuoristrada? Qui sotto il video:

—–

