Dacia Jogger GPL: 7 posti e nessun compromesso da 14.650 euro

Dacia Jogger GPL è il monovolume spazioso a 7 posti con motore GPL TCe da 100 CV cambio manuale a partire da 14.650 euro.

Dacia Jogger GPL è la nuova monovolume 7 posti del marchio romeno che non rinuncia alla motorizzazione GPL e sin dal lancio è disponibile con motore TCe 100 GPL Eco-G da 100 CV, come alternativa alla motorizzazione benzina. Una vettura grande, comoda e versatile, che non richiede nessun compromesso, nemmeno al portafogli.

Il motore della Dacia Jogger GPL

Dacia Jogger GPL ha in dotazione l’efficiente motore TCe 100 GPL Eco-G da 100 CV, disponibile esclusivamente con cambio manuale a 6 marce.

È l’ideale per chi viaggia spesso con tanti attrezzi o con una famiglia numerosa, grazie ai bassi costi di gestione e a consumi dichiarati di 7,7 litri su 100 km nel ciclo GPL.

Il prezzo della Dacia Jogger GPL

Il prezzo della Dacia Jogger GPL parte da 14.650 euro per la versione a 5 posti in allestimento Essential. Sono disponibili altri allestimenti in configurazione 5 posti:

⋅ Comfort da 16.450 euro;

⋅ Extreme da 17.300 euro;

⋅ Extreme Up da 17.850 euro;

La variante a 7 posti è invece disponibile nei seguenti 3 allestimenti:

⋅ Comfort da 17.200 euro;

⋅ Extreme da 18.050 euro;

⋅ Extreme Up da 18.600 euro;

La dotazione

Sin dall’allestimento d’ingresso Essential, Dacia Jogger comprende:

⋅ Design cerchi in acciaio da 16” Miliana

⋅ Barre tetto longitudinali

⋅ Console centrale bassa

⋅ Selleria specifica Essential

⋅ Computer di bordo da 3,5”

⋅ ABS

⋅ Apertura porte manuale

⋅ Airbag frontale e laterale

⋅ Fari fendinebbia

⋅ Chiamata d’emergenza

⋅ Chiusura centralizzata

⋅ Limitatore di velocità

⋅ ESP con Hill Start Assistant

⋅ Sistema di riscaldamento

⋅ Alzacristalli elettrici anteriori

⋅ Sedile conducente regolabile in altezza

⋅ Retrovisori regolabili manualmente

La versione Comfort aggiunge:

⋅ Volante in pelle TEP

⋅ Design cerchi in acciaio da 16” Flexwheel

⋅ Selleria specifica Comfort

⋅ Media Display 8” touchscreen + replicazione smartphone con cavo

⋅ Computer di bordo da 3,5”

⋅ Sensori parcheggio posteriori

⋅ Cruise Control

⋅ Volante regolabile in profondità

⋅ Retrovisori regolabili elettricamente

⋅ Bracciolo conducente

⋅ Clima manuale

⋅ Alzacristalli elettrici posteriori

Sulla Extreme vengono aggiunti dettagli quali:

⋅ Design cerchi in lega da 16” Black

⋅ Selleria specifica Extreme

⋅ Luci di posizione

⋅ Camera posteriore

⋅ Key Less Entry

⋅ Tavolini pieghevoli e scorrevoli

⋅ Clima automatico

Infine, sulla Extreme Up troviamo in più:

⋅ Console centrale alta

⋅ Cartografia Europa

⋅ Media NAV 8” touchscreen + replicazione WIFI

⋅ Sensori parcheggio anteriori e posteriori

⋅ Blind Spot Warning

⋅ Freno a mano elettrico

