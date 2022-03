Con Dacia Spring Electirc Tournament, anche il marchio romeno approda nel mondo del gaming invitando tutti a rendere l'auto "più elettrica"

Anche il marchio romeno approda nel mondo del gaming e di Rocket League, e lo fa organizzando il Dacia Spring Electric Tournament. Un nuovo torneo, a cui sarà possibile partecipare dal 5 al 24 aprile 2022 e che invita tutti i giocatori a personalizzare le loro vetture per renderle “il più elettriche possibile“.

Lo scopo, oltre al divertimento, è quello di portare anche ai più giovani il concetto di “auto elettrica per tutti” introdotto con la Dacia Spring, che noi abbiamo provato di recente e che tutt’ora rappresenta l’auto elettrica più economica sul mercato. Per partecipare al torneo, è possibile registrarsi a questo indirizzo.

Dacia Spring Electric Tournament: come funziona

Per poter partecipare al torneo Dacia Spring Electric Tournament, i giocatori devono formare delle squadre con tre membri, i quali saranno invitati a personalizzare le vetture con degli oggetti elettrici, dimostrando così la semplicità del passaggio ai motori a batterie anche per i gamer.

In seguito, le squadre dovranno cimentarsi in diverse competizioni. Il torneo, nel corso dei suoi 20 giorni di durata, sarà diviso in 9 incontri, di cui 4 trasmessi e commentati da Rocket Baguette, il gruppo francese di commentatori ufficiali del titolo.

Ogni giocatore, comunque, potrà trasmettere le sue sfide su Twitch, e la squadra vincitrice al termine del torneo vedrà i suoi membri ricevere un premio di 5.000 euro ciascuno, e riceverà in prova esclusiva una Dacia Spring per 4 settimane.

Il cammino di Dacia nel gaming

Oltre a Rocket League, Dacia fa parte della sempre più ampia rosa di marchi automobilistici che investono nei videogiochi, settore non più esclusivo dei più giovani: basti pensare che l’età media è di 36 anni, che vede quindi una preponderanza dei cosiddetti “Millennials” (1981-1995), che del resto coi videogames ci sono cresciuti.

Dacia ha per questo realizzato la mappa “Dacia Spring Electric Challenge“, che permette ai gamer di allenarsi. Si tratta di un universo dedicato all’elettrica romena, che i giocatori possono conoscere in tutto e per tutto cercando di ottenere il punteggio più alto.

