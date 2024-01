Il primo distributore di biodiesel HVO100 approda a Carpiano in provincia di Milano a pochi km dal casello di Melegnano dell’autostrada A1, segnando una tappa importante per i carburanti ecosostenibili. Questo è il primo punto di erogazione al di fuori della rete Costantin che fornisce il nuovo carburante verde HVO100, e rappresenta solo l’inizio di un’espansione più ampia.

Le società Costantin ed EKOPoint sono al centro di questo importante accordo nel settore dei combustibili green. Costantin Spa, con un fatturato di 959 milioni di euro nel 2022 e oltre 20.000 clienti serviti, collabora con EKOPoint, che porta avanti l’obiettivo di promuovere carburanti ecosostenibili conformi alle direttive europee. La partnership rappresenta un significativo passo avanti nel territorio lombardo e nel settore della distribuzione del carburante ecologico, non più limitata ai soli distributori Costantin ma estesa anche ad altri brand.

Cos’è il Diesel HVO100?

L’HVO100, sigla per “Hydrogenated Vegetable Oil”, è un combustibile vegetale idrogenato ottenuto interamente da fonti rinnovabili come scarti vegetali, quali olio di frittura usato e oli prodotti da coltivazioni non direttamente in competizione con il settore alimentare. Questo approccio non solo valorizza materiali altrimenti considerati rifiuti, ma contribuisce anche a non sottrarre risorse preziose alla filiera alimentare, rispettando l’equilibrio dei sistemi di produzione agricola.

Vengono quindi ridotti i costi e l’impatto ambientale dello smaltimento, ed inoltre contribuisce anche alla produzione di un carburante di alta qualità adatto ai motori diesel moderni, promuovendo una transizione ecologica nei trasporti. Il processo di produzione si articola in due fasi principali: l’idrotrattamento, dove le materie prime vengono saturate con idrogeno, e la successiva modifica chimica per ottenere le proprietà desiderate del biocarburante finito.

Il biodiesel HVO100 è stato ampiamente testato e utilizzato con successo per ridurre fino al 90% le emissioni nei veicoli diesel di ultima generazione. Costantin, azienda leader nel settore carburanti, ha deciso di promuovere l’HVO100 nelle sue 26 stazioni di servizio, incluso il punto di Merlara, il primo in Italia a eliminare completamente il diesel fossile.

Nonostante la crescente attenzione verso l’elettrico, Costantin sottolinea l’importanza di offrire un’alternativa ecologica per i carburanti tradizionali. Per questo motivo l’HVO100 viene proposto a prezzi competitivi rispetto al diesel convenzionale per incentivare una maggiore diffusione e sensibilizzare consumatori e professionisti del trasporto.

