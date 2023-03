Basato su DS 4 Rivoli, DS 4 Esprit De Voyage introduce dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra. Gli interni introducono un tocco esclusivo di luce, con una speciale tonalità brillante e un savoir-faire senza pari. Simbolo di fuga dall’ordinario, con gli interni in pelle esclusivi Pebble Grey e una nuova tonalità armoniosa Granit Grey sul rivestimento laterale e sul cruscotto in pelle Nappa.

DS 4 Esprit De Voyage: il video

I dettagli sottolineano l’esperienza degli artigiani DS Automobiles. Sul cruscotto, la goffratura Esprit De Voyage che mette in evidenza il desiderio di trasmettere il know-how di DS Automobiles da Parigi. La rappresentazione di una mappa dell’Europa è disegnata da raggi centrati intorno al Clou de Paris, che simboleggia il punto di partenza e il luogo in cui questa collezione è stata immaginata: il DS Design Studio Paris. Anche i battitacco presentano la firma Esprit De Voyage con questa mappa iconica, mentre il bordo dei tappetini introduce un colore speciale il cui grigio è in linea con gli interni.

All’esterno, sulle calotte degli specchietti, il design inciso al laser è stato modificato per suggerire movimento e aerodinamicità e, quindi, simboleggiare il viaggio. La parte anteriore è caratterizzata dalle DS Wings nero lucide inserite tra proiettori DS Matrix Led Vision e la griglia arricchita da riflessi cromati. Le cornici dei finestrini e la fascia del bagagliaio sono rivestiti con eleganti finiture Gloss Black. I cerchi da 19”, denominati Cannes, sono diamantati con laccatura opaca e introducono un nuovo colore grigio antracite opaco.

Sei colori di carrozzeria possono essere combinati con un tetto Nero Perla: Grigio Première con maniglie delle portiere a filo dello stesso colore; Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla, Bianco Perla e Rosso Babilonia.

Oltre alla dotazione di base che comprende Proximity Keyless Entry & Start, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera per la retromarcia, DS Extended Head Up Display, infotainment DS Iris System, DS Smart Touch, DS Drive Assist 2.0 livello 2 guida autonoma, DS 4 Esprit De Voyage aggiunge il pacchetto sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e raffreddati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati.

DS 4 Esprit De Voyage è previsto in versione ibrida plug-in E-TENSE 225, nonché con motori benzina PureTech 130 e diesel BlueHDi 130. I prezzi partono da 43.000 euro.

