DS E-Tense Performance: il prototipo che svela il design del futuro

Il prototipo DS E-Tense Performance è stato concepito per essere un laboratorio ad altissime prestazioni, destinato ad accelerare lo sviluppo della tecnologia per i prossimi progetti di DS Automobiles.

DS E-Tense Performance è un prototipo volto a testare diverse innovazioni da integrare nei prossimi progetti del marchio e adotta un telaio monoscocca di carbonio con trasmissione adattata da una monoposto di Formula E. La geometria delle sospensioni è in grado di garantire il miglior grip possibile su strada, come sui circuiti urbani spesso accidentati, e in qualsiasi condizione atmosferica.

DS E-Tense Performance: propulsore

Il propulsore è composto da due motori elettrici che erogano una potenza combinata di 600 kW (250 kW all’anteriore e 350 kW al posteriore) corrispondenti a 815 CV e una coppia di 8.000 Nm alle ruote. Presi direttamente dagli sviluppi di DS Performance per la Formula E, questi due motori elettrici mostrano rendimenti eccezionali.

Con una capacità di rigenerazione senza precedenti di 600 kW, il gruppo propulsore DS E-Tense Performance dà la priorità al miglior uso dell’energia. Se, fisicamente, DS E-Tense Performance mantiene un impianto frenante con dischi e pastiglie per sicurezza, per la frenata viene utilizzato solo il sistema di rigenerazione.

La batteria è ad altissime prestazioni. È compatta e alloggiata in un case composito di carbonio-alluminio ed è collocata in posizione centrale per una distribuzione ottimale del peso.

La batteria è stata ispirata dalle corse di auto elettriche e sviluppata in collaborazione con TotalEnergies e la sua controllata Saft, che ha un sistema di raffreddamento immersivo per le celle, in contrasto con la tecnologia attuale, ed un design su misura Quartz EV Fluid. Questa batteria consente fasi di accelerazione e rigenerazione fino a 600 kW e consente di esplorare nuove strade per le future generazioni di veicoli di produzione.

DS E-Tense Performance: design

Il frontale rivela una nuova superficie espressiva che sostituisce la classica presa d’aria. Già suggerito da DS Aero Sport Lounge, questo dettaglio tecnologico unisce il logo DS Automobiles ad un effetto tridimensionale con una speciale sequenza di benvenuto.

Su entrambi i lati, le nuove luci diurne combinano tecnologia e design con una sottigliezza senza precedenti per offrire un ampio spettro luminoso. Complessivamente sono costituiti da 800 Led. Due telecamere posizionate al posto dei fari completano l’identità visiva di DS E-Tense Performance.

Per accompagnare la linea aerodinamica, la scocca introduce un colore di interferenza ad effetto scarabeo. A seconda delle condizioni esterne e dell’angolazione da cui lo si guarda, la percezione del colore cambia e dona un sorprendente effetto di contrasto con le superfici Gloss Black che si estendono fino al cofano. Le ruote da 21 pollici introducono un profilo aerodinamico con inserti unici.

La console è stata concepita per raccogliere dati. I sedili avvolgenti e il volante di Formula E, creano l’ambizione di lavorare all’insegna delle prestazioni elevate. Comfort e cura dei dettagli sono racchiusi anche nello speciale inserto decorativo in pelle nera. A bordo monta anche il sistema audio Focal Utopia per auto e introduce una coppia di esclusivi altoparlanti Scala Utopia Evo nei colori prototipo. Realizzati con i migliori componenti, questi pezzi danno un suono unico e caratteristico.

