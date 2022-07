Riceve in regalo una Ferrari F40 ma la rifiuta per una Limousine

Accontentare i figli non è mai facile, anche se gli si regala una Ferrari. Daren Bullows ha regalato una Ferrari F40 alla figlia adolescente Lacie, dopo aver chiesto un favore al suo ex capo Tim Mayneord (proprietario di Paddlup, una concessionaria di supercar) che gliel’ha fatta ottenere grigio scuro. Ma lei non è rimasta molto contenta: anzi, l’ha quasi rifiutata.

Problemi di spazio

Il motivo del disappunto di Lacie sta proprio nella natura costruttiva della F40: la supercar italiana, infatti, dispone di un solo sedile del passeggero, perché come la gran parte delle vetture di Maranello è una due posti.

Per questo, Lacie si è rifiutata di guidarla fino alla festa, ma è andata a un punto di ritrovo dove ha incontrato i suoi compagni di classe ed è salita su una limousine.

Non sono mancate comunque delle foto, che Paddlup ha pubblicato sul suo profilo Facebook, sottolineando come fosse “solo un passaggio per la limousine“. Il post poi ironizza sulla “problematica” riscontrata da Lacie, scrivendo che “Per quanto ci piacerebbe aiutare tutti coloro che lo chiedono, non possiamo offrire questo servizio regolarmente, ci dispiace!”.

Un rifiuto costoso

Analizziamo velocemente i costi del rifiuto di Lacie. Ferrari lanciò la F40 in occasione dei suoi 40 anni di attività, a un prezzo pari a circa 400.000 €. Oggi il suo valore è stimato di un milione, con aste che raggiungono anche i due.

Tra i proprietari più celebri si annoverano Alain Prost, quattro volte campione di Formula 1, Nick Mason dei Pink Floyd e il DJ J Balvin.

