Ferrari Purosangue: l’ultimo video spia in attesa della presentazione

Manca davvero poco alla presentazione ufficiale della nuova Ferrari Purosangue, il primo SUV della casa di Maranello. Un momento epocale, che scalda tutti gli appassionati, proprio perchè si tratta della prima vettura a ruote alte.

Se nei mesi scorsi sono circolati anche scatti rubati all’interno degli impianti Ferrari, ecco che nel video di Varrix qui sopra possiamo vedere già molto di come sarà il modello finale. Il prototipo mette in mostra un cofano abbastanza allungato per essere un SUV, mentre i fari potrebbero essere molto simili a quelli visti sulla Ferrari Roma.

Il lunotto appare molto inclinato, con dimensioni ridotti, mentre sul portellone quasi verticale abbiamo due fanali raccordati da una striscia a led.

Sappiamo già che sarà alimentata da un motore V12 da oltre 800 CV, con l’opzione del V6 ibrido della 296 GTB in arrivo dopo il lancio. La trazione integrale è sicura, mentre una versione completamente elettrica è prevista per il 2026.

Non resta allora che attendere martedì, quando vedremo finalmente la Ferrari Purosangue dal vivo.

