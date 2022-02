Tra le bici ideali per il commuting quotidiano è possibile scegliere tra le Trekking E-Bike Brinke. Tuttavia si tratta di una amplia gamma di bici elettriche versatili, ideali nella mobilità urbana e nei percorsi cicloturistici, dai light off-road a quelli più impegnativi. Scopriamo quindi i modelli da trekking di Brinke.

Brinke E-Bike XPLORER

XPLORER è la top di gamma della categoria Trekking di Brinke. Bi-ammortizzata, comoda e prestazionale, è pensata per pedalare su qualsiasi terreno, dal ciottolato, allo sterrato fino ai sentieri boschivi. XPLORER è dunque agevole nell’affrontare dai percorsi urbani ai percorsi di montagna. E’ infatti la compagna di viaggio perfetta sia nel commuting quotidiano sia nei viaggi cicloturistici più difficili.

Dotata di telaio con escursione anteriore e posteriore da 100mm, XPLORER garantisce infatti agilità e performance paragonabili ad una front da Cross Country. XPLORER è inoltre dotata di batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia. Nella versione top di gamma vanta in allestimento il motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso; disponibile anche la versione con motore Shimano E7000. XPLORER è disponibile nelle taglie S,M,L ai seguenti prezzi:

● XPLORER EP8: prezzo 4.490,00 €

● XPLORER E7000: 4.150,00 €

Brinke E-Bike Overland

L’E-Bike Overland rinnova il proprio look e si presenta in una nuova grafica in grigio lucido bicolore. Il telaio Overland disponibile sia nella versione Sport sia Comfort (con scavalco più basso). La forcella ammortizzata assicura comfort e prestazioni. Grazie alle ruote da 27,5″ è possibile affrontare sia i percorsi cittadini sia i percorsi light off road. Inoltre, la versione con cambio automatico Shimano Nexus Di2 vanta grande comodità e massima sicurezza consentendo ripartenze rapide tipiche dell’uso in città. Al tempo stesso il ciclista può scegliere in qualunque momento di impostarlo anche in modalità manuale.

Overland Di2 fornisce inoltre la garanzia di una cambiata precisa, una minor usura dei componenti della trasmissione, e un maggior piacere di guida. Il motore è Shimano E6100 di nuova generazione, prestazionale e silenzioso. Overland di Brinke può essere scelta anche nella versione più sportiva XT, con cambio manuale e motore SHIMANO E7000. In tutte le versioni, la batteria è integrata nel telaio. Sia Overland Di2 sia Overland XT sono disponibili nelle taglie S,M,L ai seguenti prezzi:

● OVERLAND DI2 COMFORT (E6100): 3.850,00 €

● OVERLAND DI2 SPORT (E6100): 3.850,00 €

● OVERLAND XT COMFORT (E7000): 3.699,00 €

● OVERLAND XT SPORT (E7000): 3.699,00 €

Brinke E-Bike Rushmore X

Anche Rushmore X è una Trekking e-bike comoda e versatile. E’ infatti dotata di telaio in alluminio con forcella ammortizzata e alla batteria potenziata Shimano E8036 da 630Wh che permette grande autonomia. Disponibile in due diversi allestimenti, con cambio automatico e con cambio Deore. La prima versione prevede infatti motore Shimano E6100, la versione invece con cambio manuale prevede il più grintoso motore Shimano E7000.

Rushmore X nel suolo colore nero opaco presenta un design essenziale e pulito, grazie anche alla batteria integrata nel telaio. Disponibile nelle taglie S,M,L ai seguenti prezzi:

● RUSHMORE X Di2 (e6100) con cambio automatico: 3.750,00 €

● RUSHMORE X DEORE (e7000): 3.490,00 €

Brinke E-Bike Elysee Evo

Elysee Evo è l’e-bike da città dotata di un comodo scavalco basso che consente di salire e scendere facilmente dalla bicicletta. Una bici elettrica ideale in città ma adatta anche alle gite fuori porta, vanta infatti il prestazionale motore Shimano E6100 e batteria Shimano. Disponibile anche nella versione con cambio automatico, Elysee Evo è proposta nel nuovo colore blu Ottavio metallizzato per garantire il piacere di pedalare con stile. Elysee Evo è già disponibile nelle misure S e M ai seguenti prezzi:

● ELYSEE EVO Di2 (e6100) con cambio automatico: 3.390,00 €

● ELYSEE EVO (e6100): 2.699,00 €

