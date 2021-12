Frontier è pronta a solcare strade asfaltate, strade sterrate, strade bianche.

Vent Frontier è stilosa, elegante, tecnologica e senza confini. Sempre più eclettica ed innovativa, Vent è pronta ad imprimere il proprio segno in un segmento di grandissimo successo grazie a mezzi capaci di ampliare i confini dell’utilizzo della bici a pedalata assistita e pronto a soddisfare in modo trasversale tutte le categorie di appassionati. Da qui il nome: Frontier, come frontiera, pronta a solcare strade asfaltate, strade sterrate, strade bianche.

Vent Frontier: caratteristiche

Vent Frontier utilizza il sistema TST nel tubo orizzontale, soluzione tecnica brevettata e distintiva di Vent che prevede un nuovo concetto di ammortizzazione studiato per una guida divertente e precisa unita ad elevati standard di comfort. Questo sistema garantisce un assorbimento delle asperità nell’utilizzo in off-road, allargando di fatto le possibilità di utilizzo nel mondo Gravel.

A pedalata assistita: grazie alla sinergia con FSA, Frontier è equipaggiata con il nuovo sistema FSA HM 1.0 al mozzo posteriore da 250 W con batteria integrata nel tubo obliquo da 250 Wh. Il sistema prevede anche un range extender “a borraccia” (optional) per allungare le escursioni, oltre ad essere completato da un comando remoto che si integra nel tubo orizzontale e gestisce cinque impostazioni di assistenza, dalla modalità “eco” (verde) a quella “boost” (rosso), che fornisce fino a un massimo di 250 W e 42 Nm di coppia.

Inoltre, il motore è dotato di un sensore di coppia integrato e due sensori di velocità, che possono adattarsi facilmente a diversi stili di

guida e a condizioni mutevoli del terreno solcato. Completano la collaborazione con FSA, l’utilizzo del cockpit (piega manubrio e attacco) con sistema di cavi integrati ICR e del reggisella telescopico Flowtron, con comando remoto al manubrio.

La trasmissione adottata è la nuova proposta di Sram dedicata al mondo gravel, ovvero la serie XPLR (exploorer) a 12v AXS, comando cambio e freno integrati in un’unica leva e freni a disco da 160mm. Cassetta 11-44 e guarnitura 40T, per uno sviluppo completo dei rapporti di pedalata.

La filosofia progettuale di Vent è quella di avere una eGravel dal peso ridotto, che permetta di regolare il motore in funzione della necessità. Quando il motore è spento, Frontier risulta essere comunque leggera e facile da pedalare.

Vent Frontier sarà sul mercato in tarda primavera 2022 ad un prezzo indicativo di 8.000 €.

