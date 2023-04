Con l’obiettivo di soddisfare esigenze e stili di vita in continua evoluzione e guidare l’innovazione della mobilità sostenibile attraverso prodotti smart, performanti e sempre al passo con i tempi, Nilox amplia ulteriormente la famiglia delle ebike con la nuova Nilox X9.

Nilox X9: caratteristiche

La nuova X9 si affianca all’attuale line up di fat bike di Nilox ed è disponibile nelle colorazioni nero e sabbia. Sospensioni anteriori, telaio in alluminio e cerchi a razze la rendono il mezzo ideale per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Cuore del nuovo modello è la batteria removibile da 36 V – 13 Ah, che permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km e può essere ricaricata in solo 6 ore.

Dotata di doppio freno a disco, cambio Shimano a sei velocità e motore brushless High Speed da 36V – 250W, la Nilox X9 si caratterizza per un design audace e moderno con un telaio comfort a cavallo basso in alluminio per un ottimo bilanciamento del peso durante l’utilizzo, e potenti luci Led. Il display LCD consente di scegliere tra cinque modalità di guida, per garantire una pedalata comoda e rapida sia su percorsi sterrati che in centro città.

Buche, tombini e pavé non spaventano infatti la nuova ebike, che con le sue gomme fat da 20″ x 4” con cerchi a razze e le sospensioni anteriori affronta in totale sicurezza sia le strade che i terreni più sconnessi.

Punto di forza della Nilox X9 è la maneggevolezza: nonostante si tratti di un modello full size potente e robusto, la bici è pieghevole e molto compatta, quindi facile da riporre o da trasportare!

