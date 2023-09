In autostrada con lo scooter, ma paga quanto un camion: cos’è successo?

L’autostrada A7 ha visto accadere, in diverse occasioni nel corso degli ultimi cinque mesi, un singolare incidente a danno dei conducenti di scooter. Presso i caselli di Genova Est e Bolzaneto, si è verificato un errore nelle tariffe applicate ai motociclisti attraverso le casse automatiche, determinando un sovrapprezzo del 20% rispetto all’importo effettivamente dovuto. In termini concreti, per il tragitto fra questi due caselli, l’addebito è stato di 1.40 euro anziché 1.10 euro.

In certi casi, i veicoli a due ruote sono stati erroneamente classificati come appartenenti alla categoria 3, assimilandoli a camion a tre assi, invece di essere collocati nella classe A, riservata a motociclette e automobili.

Autostrade per l’Italia ha emesso una comunicazione in cui, oltre a presentare le scuse per l’accaduto, fornisce una spiegazione sull’origine del disagio. L’inconveniente è stato attribuito a un problema nel software, il quale ha coinvolto esclusivamente i due caselli di Genova Est e Bolzaneto. La nota di Autostrade per l’Italia afferma:

Questa situazione ha interessato lo 0.18% del totale dei transiti, corrispondente a circa 7 euro al giorno su un totale di circa 12.500 transiti giornalieri.

L’azienda si impegna a risolvere il problema entro i primi giorni della prossima settimana e nel frattempo ha attivato la presenza di operatori fisici presso i caselli, al fine di assistere i conducenti e garantire una corretta applicazione delle tariffe.

