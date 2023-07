Una giornata pazzesca al Tour de France 2023! Non avevo mai partecipato al Tour… ed è stata senza ombra di dubbio un’esperienza fantastica con tanto di volo in elicottero! Perché il Tour de France è molto più di una gara ciclistica. È un evento. Parte di ciò che lo rende uno degli eventi sportivi più affascinanti al mondo è ciò che avviene in strada, i fan e gli appassionati che seguono i ciclisti ad ogni tappa. Mentre i ciclisti faticano (tantissimo!) nelle tappe che attraversano la Francia, migliaia e migliaia di tifosi si schierano lungo il percorso, facendo il tifo per i concorrenti preferiti … decisamente “a modo loro”.

Un’esperienza pazzesca insieme a Tissot che è il cronometrista ufficiale del Tour de France 2023.

Pronti, Partenza, Via: da Milano a Samoëns

Una cena super golosa

E ora una bella notte di sonno…

Ore 8.00: si parte, direzione Saint-Gervais-Mont-Blanc

Ore 9:00 ecco il village a Saint-Gervais-Mont-Blanc!

Piccola colazione salata …

Il Tissot T-Race Tour de France 2023… un tocco di giallo!

Una sfilata su 4 ruote molto divertente!

Mi è sembrato di vedere un pollo…

Il pre-gara: le auto dei commissari di gara

Cronometrare una gara ciclistica sembra semplice, vero?

Alla scoperta del paddock!

Ed ecco la mappa della tappa!

Il riscaldamento… pre-partenza

Il pic-nic per pranzo qui… è uno spettacolo!

W la Francia!

E ora… in elicottero?

Ok, dai siamo in volo!

L’arrivo a Courchevel

Paesaggi magnifici, strade gremite, la maglia gialla e il fervore del pubblico e ancora salite mozzafiato, sprint emozionanti e prestazioni eccezionali… il Tour de France è più di un evento sportivo, è una vera e propria avventura sportiva e umana!

