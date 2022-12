Yucatan Winora: la nuova bici da trekking sportiva e dinamica

La nuova Yucatan Winora è la bici da trekking sportiva e dinamica. Dotata del potente motore Yamaha e di una batteria da 720 Wh, Yucatan è un partner affidabile sia su strada che su manti sterrati con un telaio che unisce design e funzionalità.

La nuova Yucatan Winora è la compagna ideale per tutti coloro che amano stare in movimento offrendo un’esperienza di guida piacevole su qualsiasi strada si voglia percorrere. È una bici da e-trekking versatile che grazie al suo potente motore Yamaha la rende adatta sia alle uscite di tutti i giorni che alle avventure del fine settimana.

Yucatan Winora: caratteristiche

Compatti ed efficacemente integrati nel telaio, Yamaha PW-S2 da 2,85 kg e PW-X3 da 2,75 kg garantiscono una guida fluida e potente. Le batterie rimovibili e completamente integrate hanno una capacità di 720 Wh consentendo lunghe autonomie.

Il nuovo telaio in alluminio di Yucatan è sportivo, pulito e dinamico allo stesso tempo. È disponibile nelle varianti a scavalco alto e basso. Il passaggio interno dei cavi, il Modular Rail System (MRS) e l‘ impugnatura per facilitare il sollevamento nella variante a scavalco basso combinano design e funzionalità. L’attacco manubrio regolabile consente una sistemazione individuale del manubrio e di conseguenza una posizione in sella piacevolmente sportiva. La forcella con escursione di 100 mm assorbe le asperità e contribuisce ad un eccellente comfort di guida.

La sella nella versione X12 Pro può essere abbassata e alzata con la semplice pressione di un pulsante. Freni a disco idraulici con un’elevata potenza frenante completano i modelli Yucatan che sono progettati per un peso totale fino a 150 kg. Il portapacchi con sistema MIK-HD completa l’equipaggiamento per essere la bici da trekking ideale.

La categoria “Trekking” di bici Winora comprende bici robuste all-round, adatte a brevi distanze o a lunghi tour di più giorni su strade asfaltate o sterrate. Le biciclette pensate per una pedalata semplice, piacevole e sicura sono rientrano nella categoria “Comfort”. Quelle più adatte allo stile di vita individuale della città moderna appartengono alla categoria “Urban Mobility”, mentre quelle per bambini e giovani avventurieri fanno parte del segmento “Kids & Youth”.

