Oppo Air Glass: gli innovativi occhiali con realtà assistita

Gli Oppo Air Glass sono destinati a rivoluzionare il modo in cui vediamo e fruiamo dei dati.

Oppo Air Glass sono l’innovativo dispositivo aR (realtà assistita) dotato di un Microproiettore Spark interamente sviluppato da Oppo, di un micro LED all’avanguardia e di un apposito display a guida d’onda ottica a diffrazione. Gli Oppo Air Glass permettono quattro diverse interazioni dell’utente attraverso il tocco, la voce, il movimento della testa e il movimento della mano, consentendo agli utenti di avere un accesso più rapido e facile alle informazioni di cui hanno bisogno.

Oppo Air Glass: design

Gli Oppo Air Glass sono costruiti intorno a un innovativo design monoculare a guida d’onda. Gli Air Glass presentano linee fluide, che danno vita ad un aspetto leggero e minimalista. Con un peso di circa 30g, gli Oppo Air Glass sono uno dei dispositivi monoculari a guida d’onda più leggeri del settore e possono essere indossati come un normale paio di occhiali. Il design del corpo principale è leggero, elegante e curvo, e dispone di una touchbar che ricorda un’elegante insieme di piume.

Il design della lente monoculare a guida d’onda è ispirato alle ali delle cicale, rompendo i confini convenzionali delle lenti rettangolari o arrotondate sugli occhiali. La lente è fissata a una cornice leggera e sottile, che ospita tutti i componenti, compresa la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

La montatura degli Air Glass è prodotta utilizzando la tecnica CNC, dando al design un tocco di ricercatezza e precisione. Il design unico e accattivante degli Oppo Air Glass li rende un elegante accessorio tecnologico da indossare quotidianamente, anche quando non li si utilizza.

Oppo Air Glass: Microproiettore Spark

Integrando il Microproiettore Oppo, un Micro LED avanzato e la tecnologia a guida d’onda personalizzata, gli Oppo Air Glass offrono contenuti luminosi e nitidi sia che vengano indossati al chiuso che all’aperto, garantendo un’esperienza aR di livello superiore in ogni momento.

Al centro del sistema di visualizzazione degli OPPO Air Glass c’è il Microproiettore Spark sviluppato internamente da Oppo. Con delle dimensioni pari a soli 0.5cc, più o meno la dimensione di un chicco di caffè, è uno dei sistemi di proiezione più compatti del settore. Il proiettore è dotato di un involucro di metallo CNC con un modulo di lenti in vetro per fornire una migliore dissipazione del calore e stabilità. Il proiettore è alimentato da un Micro LED all’avanguardia, con una luminosità fino a 3 milioni di nits.

Gli Air Glass adottano una guida d’onda di diffrazione ottica su misura, supportando due modalità di visualizzazione – scala di grigi a 16 livelli e a 256 livelli – e può fornire fino a 1400 nits di luminosità media, garantendo una visualizzazione vivida e nitida in diverse condizioni di luce. Inoltre, due strati di vetro zaffiro racchiudono la guida d’onda su entrambi i lati, fornendo protezione con una migliore trasparenza.

Gli Oppo Air Glass sono progettati per essere accessibili al maggior numero di persone possibile, compresi gli utenti con problemi come miopia e ipermetropia. Gli occhiali sono disponibili con due diversi tipologie di montatura, una montatura argentata “half-frame” e una montatura nera “full-frame” per soddisfare al meglio gli utenti che richiedono occhiali correttivi. Entrambe le colorazioni sono disponibili in due misure.

Oppo Air Glass: quattro metodi di interazione

Gli Oppo Air Glass possono essere utilizzati grazie alla Smart Glass App su Oppo Watch 2 e con qualsiasi smartphone Oppo che abbia installato ColorOS 11 o versioni successive. Supporta quattro intuitivi metodi di interazione: tocco, voce, movimenti della mano e movimenti della testa. Quando gli Air Glass sono associati con un Oppo Watch 2, gli utenti possono anche utilizzare i movimenti della mano per confermare, annullare e cambiare le schede delle applicazioni. Inoltre, per dare vita a un modo completamente nuovo di interazione, gli Air Glass riconoscono i movimenti della testa, per esempio annuire delicatamente o scuotere la testa può aprire e chiudere le notifiche.

Gli Oppo Air Glass consentono l’installazione di una varietà di applicazioni come: Meteo, Calendario, Salute, Teleprompter, Traduzione e Navigazione.

Il lancio degli Oppo Air Glass è previsto per il primo trimestre del 2022 nel mercato cinese. Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni, nero o bianco, insieme a due accessori per la montatura personalizzati.

