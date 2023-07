Yamaha R1 GYTR PRO è la moto in edizione limitata creata in occasione del 25 anniversario dell’iconica R1, che offre l’opportunità unica di sperimentare le prestazioni vincenti del campionato del mondo, grazie a una serie di componenti performance Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) PRO sviluppati insieme ai programmi delle gare dei campionati del mondo Superbike e Endurance.

Yamaha R1 GYTR PRO: caratteristiche

La gamma di componenti performance GYTR PRO per l’R1 comprende, tra le altre cose, un telaietto posteriore ultraresistente e leggero in carbonio, progettato per alloggiare sia un serbatoio carburante modificato con un baricentro ribassato e la ECU Magneti Marelli. Le forcelle anteriori Öhlins FGR e l’ammortizzatore posteriore TTX con regolazione del precarico pneumatico offrono regolazione precisa e rapida, proprio come per le sospensioni dei i piloti professionisti Yamaha.

Il forcellone rovesciato, sviluppato appositamente da Yamaha per le gare WorldSBK, migliora l’assetto e il grip al posteriore, i componenti frenanti Brembo offrono la massima potenza di frenata. La scocca in fibra di carbonio è ultraresistente e leggera ed è stata progettata insieme al cupolino per offrire prestazioni aerodinamiche ottimali.

È disponibile anche il sistema GYTR PRO Electronic System (GPES), un pacchetto all’avanguardia per il controllo del motore e l’acquisizione dei dati, sviluppato da YMRE nel campionato del mondo WorldSBK e in quello di Endurance della FIM. Il modulo GPES è dotato dei software elettronici più aggiornati per il pilota, come il sistema anti-impennata, il controllo in partenza, la gestione del freno motore, il controllo di trazione. Inoltre, è dotato di una configurazione di base pronta all’uso che fornisce un eccellente punto di partenza.

L’ambasciatore Yamaha, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, ha proprio una R1 equipaggiata con una selezione di componenti performance GYTR PRO.

Le 25 R1 GYTR PRO 25th Anniversary saranno realizzate a mano a partire dal telaio e saranno dotate dell’intera gamma di componenti performance, può essere ordinata solo online e sarà preparata in base alle specifiche esigenze. Per essere sicuri di poter realizzare appieno l’incredibile potenziale delle loro R1 GYTR PRO 25th Anniversary, ognuno dei 25 possessori trascorrerà anche una giornata in un circuito di gara con un team di tecnici dedicati di Yamaha.

