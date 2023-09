Haibike Hybe: e-MTB a pedalata assistita nata per le gare di e-enduro

Il brand tedesco ha recentemente svelato la nuova Haibike Hybe, una e-MTB pensata per le gare. Tuttavia il motore che la equipaggia è il super performante Bosch Performance Line CX Race. Questa Mountain Bike a pedalata assistita adotta geometrie che gli consentono di gareggiare nella e-enduro con setup Mullet: ruota anteriore da 29″ con focella da 170 mm e posteriore da 27.5″.

La Haibike Hybe è una e-mtb da gara, quindi il motore Bosch equipaggia solo il modello Hybe 11. Tuttavia è alimentato da una batteria da 750 Wh rimovibile, che è possibile estendere di 210 Wh con il range extender opzionale. La porta di ricarica si trova sopra il motore, davanti all’ammortizzatore. Il sistema è controllato tramite il comando Led Bosch sul manubrio.

Sul motore Performance Line CX Race c’è una nuova modalità di assistenza alla pedalata Race che fornisce un 400% di assistenza alla pedalata, questo vuol dire che moltiplica per 4 la

forza impressa dal rider sui pedali.

Haibike offre Hybe in quattro taglie dalla S alla XL. La nuova Hybe è disponibile in due varianti: Hybe 11 e 9. Il modello 11 è equipaggiata con accessori di fascia alta mentre l’Hybe 9 è pensata per unire qualità e prezzo. Infatti adotta il motore Bosch Performance Line CX standard anziché il Race.

Haibike Hybe 11: caratteristiche e prezzo

MOTORE: Bosch Performance CX-Race, 250W, 85Nm

DISPLAY: Bosch Kiox 300 + LED Remote

BATTERIA: Bosch PowerTube 750Wh

FORCELLA: Fox 38 Factory Kashima, air, 170 mm

AMMORTIZZATORE: Fox Float X Factory, air, 160 mm

CAMBIO: SRAM GX Eagle AXS

PACCO PIGNONI: SRAM GX 1275 Eagle, 10-50t

GUARNITURA: Haibike con corona SRAM X-Sync II, 36t

FRENI: Magura MT5 HC con dischi da 203mm

COPERTONI: Maxxis Minion DHF, 65-622, Maxxis Minion DHR II, 66-584 (27.5×2.6)

RUOTE: Mavic E-Deemax

MANUBRIO: Raceface Atlas 785mm

ATTACCO MANUBRIO: Raceface Chester, A-head, Bar bore: 31.8mm

SELLA: Selle Royal Vivo

TELESCOPICO: Dropper-Post Remote, 31.6mm,

PREZZO Hybe 11: 10.999 euro

Haibike Hybe 9: caratteristiche e prezzo

MOTORE: Bosch Performance CX, 250W, 85Nm

DISPLAY: Bosch Kiox 300 + LED Remote

BATTERIA: Bosch PowerTube 750Wh

FORCELLA: RockShox ZEB Select RC, 170 mm

AMMORTIZZATORE: RockShox Deluxe Select+, 160 mm

CAMBIO: Shimano M7100 SLX

PACCO PIGNONI: Shimano M6100, 10-51t

GUARNITURA: Con corona 36t

FRENI: Shimano SLX M7120 con dischi da 203mm

COPERTONI: Maxxis Minion DHF, 65-622, Maxxis Minion DHR II, 66-584 (27.5×2.6)

RUOTE: WTB ST i30 TCS con mozzi Shimano

MANUBRIO: Haibike Components TheBar ++, 780mm

ATTACCO MANUBRIO: Alluminio, A-head, Bar bore: 31.8mm

SELLA: fi’zi:k Terra Aidon X5-160

TELESCOPICO: Dropper-Post Remote, 31.6mm,

PREZZO Hybe 9: 7.999 euro

