Arriva l’autovelox che multa le bici per eccesso di velocità: era ora!

La polizia locale di Motta Visconti, nell’hinterland sud-ovest di Milano, ha recentemente effettuato controlli con il telelaser sull’alzaia del Naviglio di Bereguardo per verificare la velocità dei ciclisti. Tra questi, un cicloamatore è stato sorpreso a viaggiare a 32 km/h, superando di 22 km/h il limite imposto dal consorzio Est Ticino Villoresi, proprietario della strada, che non è una ciclabile.

L’alzaia, progettata per l’uso sia di pedoni sia ciclisti, corre lungo un corso d’acqua senza protezioni laterali. Per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, è stato stabilito un limite di velocità di 10 km/h. Anche perchè, va detto, nonostante le numerosi indicazioni, il cartello è chiaro: “Questa non è una pista ciclabile”

Il sindaco di Motta Visconti, Primo Paolo De Giuli, ha sottolineato l’importanza di rispettare questo limite: “I ciclisti non devono circolare ad alte velocità su questo tratto di strada. Capisco che queste persone si vogliono allenare, ma ci sono dei pezzi di strada dove possono andare forte, non qui. L’alzaia è frequentata da pedoni, famiglie con bambini e anziani e potrebbero verificarsi incidenti“.

Le infrazioni, accertate tramite il telelaser, comportano una multa che può variare da 168 a 674 euro, in base alle norme del codice della strada, poiché il limite è stato superato di oltre 10 km/h ma meno di 40 km/h. Tuttavia, come scrive MilanoToday, non ci sarà decurtazione di punti dalla patente, poiché per l’uso della bicicletta non è richiesta una licenza di guida.

Il sindaco ha chiarito che l’obiettivo dei controlli non è punitivo, ma dissuasivo, e verranno effettuati anche in collaborazione con i comuni vicini.