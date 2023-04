Motore Boeing 737 in fiamme dopo l’impatto con volatili

Momenti drammatici quelli vissuti a bordo di un volo American Airlines appena decollato. Un video pubblicato online mostra diverse fiamme che fuoriescono dal motore di un Boeing 737 durante un volo diretto a Phoenix, Arizona. Il volo AA1958 è decollato dall’aeroporto internazionale di John Glenn Columbus alle 7:43 e, secondo FlightAware, è atterrato nuovamente all’aeroporto alle 8:22. Testimoni oculari hanno riferito che un gruppo di oche ha colpito l’aereo durante il decollo, causando fiamme che fuoriuscivano dal motore e rumori anomali e pulsanti. Fortunatamente, l’aereo è atterrato in completa sicurezza, senza che si stato registrato alcun ferito o altri problemi a bordo.

I video e le foto del disastro sono stati postati online, mostrando l’aereo che emette una serie di lampi e fiamme. Un passeggero non identificato a bordo del volo ha successivamente testimoniato alla stampa locale come il pilota avesse riferito che le oche erano entrate nel motore, causando l’incendio. I testimoni hanno condiviso online di aver sentito “rumori anomali e pulsanti” dall’aeromobile e che il motore sembrava “stare per cedere”.

Dopo l’atterraggio, tutti i passeggeri sono stati trasferiti su un altro aereo, che era programmato per ripartire per Phoenix intorno alle 10 del mattino. Nel frattempo, la Federal Aviation Administration ha avviato un’indagine sull’incendio, mentre l’aeroporto aveva dichiarato di essere “aperto e operativo”, con squadre di emergenza ancora presenti sul posto.

