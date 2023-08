In cinque sullo scooter con minori e senza casco: succede a Pozzuoli

Sullo scooter in questo video sono addirittura in 5, tutti senza casco. La scena sconcertante si è verificata di recente a Pozzuoli, dove un’intera famiglia, composta da due adulti e tre bambini/ragazzini, è stata sorpresa a bordo di un unico scooter, senza ovviamente usare alcun casco.

Il video è stato ripreso da un automobilista preoccupato, poi pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli. Borrelli, da anni impegnato nella realizzazione di un dossier sull’ “emergenza minori a bordo senza sicurezza o al volante,” che non ha esitato a esprimere la sua profonda preoccupazione riguardo alla situazione.

Il pericolo è palpabile: ragazzini che sfrecciano in sella agli scooter, anche a tre o quattro, senza alcuna protezione, rischiano di investire i passanti e mettere in serio pericolo la loro incolumità. La domanda che Borrelli e molti altri si pongono è: dove sono le forze dell’ordine, le pattuglie e i controlli? Come è possibile che queste scooter-carovane affollino le strade senza essere fermate?

Borrelli non risparmia critiche verso i genitori di questi giovani conducenti: “Se gli adulti che dovrebbero dare loro l’esempio sono incoscienti e mettono in pericolo la vita dei propri figli, è evidente che la situazione è estremamente grave.” Egli ritiene che la risposta debba essere tempestiva ed energica, sottolineando che non solo queste persone dovrebbero essere sanzionate pesantemente con multe salate, ma il veicolo stesso dovrebbe essere sequestrato.

Il deputato evidenzia un aspetto altrettanto allarmante: chi mette in pericolo la vita dei minori dimostra di non essere in grado di educarli adeguatamente. Questi giovani, a loro volta, rischiano di crescere e diventare adulti irresponsabili, perpetuando il ciclo di imprudenza e pericolo. Borrelli sostiene che sia fondamentale interrompere questo circolo vizioso.

Per contrastare efficacemente questa emergenza, Borrelli suggerisce anche l’intervento dei servizi sociali, affinché possano valutare le condizioni familiari di chi mette a repentaglio la vita dei minori. L’obiettivo è garantire che i bambini crescano in un ambiente sicuro e adeguatamente educativo.

Inoltre, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità tra i genitori e i giovani conducenti. Campagne di sensibilizzazione e informazione sul rispetto delle norme stradali, sull’uso obbligatorio del casco e le conseguenze legali dell’incoscienza al volante sono essenziali per creare una coscienza collettiva sulla sicurezza stradale.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.