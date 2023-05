Emergenza a bordo: ruota del carrello in fiamme al decollo, si stacca subito dopo.

Volare può essere molto emozionante ma, raramente, possono capitare anche momenti di paura come quello vissuto dai passeggeri di questo aereo durante il decollo. Nel video che documenta l’evento, si vedono chiaramente le scintille sprigionarsi da uno dei ruotini, che si trasformano quasi in fiamme, segno evidente che c’è qualcosa che non va. Nonostante il problema, l’aereo continua il decollo, e solo alcuni secondi dopo il ruotino si stacca dal carrello e cade a terra.

Fortunatamente, il sistema del carrello di atterraggio degli aerei di linea è stato progettato per far fronte a questo tipo di incidenti. Grazie alla presenza di due ruotini per lato, se uno dei due dovesse avere un guasto o un malfunzionamento o una foratura, l’aereo è comunque in grado di atterrare in modo sicuro.

Nel video, si vede infatti l’aereo abbassarsi gradualmente fino a quando il ruotino superstite tocca la pista di atterraggio, senza causare conseguenze per i passeggeri. Grazie anche all’addestramento ricevuto, il pilota riesce a gestire l’atterraggio dell’aereo con un solo ruotino. La fase dell’atterraggio in queste condizioni può rappresentare un momento critico per la sicurezza del volo, ma in questo caso l’aereo è riuscito ad atterrare senza problemi e i passeggeri sono arrivati a destinazione incolumi.

Un episodio del genere deve sempre essere preso molto seriamente e deve essere oggetto di una accurata ispezione da parte dei tecnici dell’aeroporto, al fine di individuare la causa del malfunzionamento e adottare le opportune misure per prevenirne che si possa ripetere anche in futuro.

Per i più ansiosi, qui abbiamo l’articolo sui posti più sicuri in aereo. In ogni caso, anche nei normali atterraggi, non dimenticate di ringraziare i carrelli!

—–

