La nuova serie speciale Fiat Pandina è il modello più avanzato e sicuro della storica gamma Panda ed offre innovazioni significative in termini di sistemi di assistenza alla guida e design.

La Fiat Pandina rappresenta un significativo balzo in avanti nell’evoluzione della storica Fiat Panda, consolidandosi come il modello più avanzato e sicuro mai realizzato fino ad oggi. La presentazione della nuova serie speciale, avvenuta il 29 febbraio, non è stata scelta a caso ma intende rendere omaggio all’indimenticabile debutto della prima Panda nel lontano 1980, una data memorabile che vide il veicolo presentato al Presidente della Repubblica Italiana dell’epoca, Sandro Pertini.

Da oltre quarant’anni, la Panda è sinonimo di divertimento e convivialità. La serie speciale Pandina incarna perfettamente l’essenza sociale del veicolo, ispirandosi ai valori di semplicità, creatività e funzionalità che hanno sempre caratterizzato questo modello. La dotazione tecnologica di questa serie speciale è senza precedenti, con Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida che elevano lo standard di sicurezza e praticità.

Le novità includono il sistema di Frenata automatica d’emergenza, il Sistema di mantenimento della carreggiata, il Rilevatore di stanchezza e il Riconoscimento della segnaletica stradale, supportati da un quadro strumenti digitali da 7 pollici. A questi si aggiungono funzionalità come i sensori di parcheggio posteriori, il Cruise Control e gli abbaglianti automatici, garantendo una guida sicura e confortevole.

Internamente, la Pandina si distingue per un quadro strumenti digitale avanzato, un volante rinnovato e un sistema di infotainment all’avanguardia con touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il design interno ed esterno è arricchito da dettagli esclusivi che riflettono l’attenzione di Fiat per la sostenibilità e l’innovazione, con materiali tracciabili ricavati da rifiuti marini e un’estetica che celebra il legame emotivo con il modello.

La Pandina presenta una nuova fascia della plancia verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo “Pandina” in rilievo, doppie cuciture gialle, dettagli bianchi e filato Seaqual. Gli esterni sono arricchiti da dettagli giocosi come il musetto di un panda sul coprimozzo, le calotte degli specchietti retrovisori gialli, la scritta Pandina sulle modanature laterali e la serigrafia “Pandina” sul finestrino posteriore.

Oltre ai colori già esistenti – Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione e Blu Italia – Pandina offre il nuovo Giallo Positano e nuovi abbinamenti bicolori (tetto nero a contrasto). La nuova serie speciale Pandina sarà disponibile a partire da quest’estate.

