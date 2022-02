Il video della Fiat 127 ferma da 15 anni che parte (quasi) al primo colpo!

La guida per cambiare i copricerchi da soli in maniera molto semplice e rapida, e come rispariare comprandoli nuovi online.

Quanto ci si mette a far ripartire una Fiat 127 che era inutilizzata da anni? Siamo a Tallin, in Estonia, dove c’è qualcuno che si diverte a rimettere in vita vecchie auto ferme da anni. In questo caso l’oggetto della rianimazione è una vecchia Fiat 127 del 1979, ferma da 15 anni. Effettivamente non si può dire che sia in buone condizioni, tutt’altro. Potrebbe benissimo far parte dei rottami collezionati da Mike in Rust Brothers.

Vi sareste mai aspettati che una vettura come la 127, tenuta così male, potesse partire quasi al primo colpo? Certo, ci vogliono un minimo di conoscenze tecniche, ma il risultato è fenomenale. Se vi piacciono queste imprese, il canale BestSoundsForYou fa al caso vostro, qui sotto il video dell’impresa:

