Fiat Uno a OTTO ruote nata grazie ad un garage russo noto per la trasformazione di veicoli in mezzi che non passano inosservati.

Sta facendo il giro del mondo il video della Fiat Uno 8 ruote realizzata dai russi di Garage54, famoso canale youtube per le proprie realizzazioni a dir poco stravaganti. Senza dubbio l’ultima realizzazione è andata oltre ogni immaginazione.

Chi avrebbe mai pensato alla realizzazione di un’automobile a otto ruote? Per certi versi la scelta rende orgogliosi gli appassionati italiani poiché la vettura prescelta per l’esperimento la vecchia, ma gloriosa utilitaria FIAT UNO. Regina del mercato degli anni ’80 e ’90 è l’ottava auto più venduta al mondo con circa 9 milioni di esemplari commercializzati in due differenti modelli. Qui tutta la storia della Fiat Uno Turbo i.e., la regina degli anni ’80.

Fiat Uno a OTTO ruote: un progetto stravangante

Nel video, il lingua russa ma doppiato in inglese, viene spiegato come è stata messa in atto la stravagante idea. Tuttavia passo dopo passo vedrete la realizzazione completa. Su base della Fiat Uno la carrozzeria è stata profondamente modificata e tagliata a livello delle portiere posteriori per ospitare le sei ruote (tre per lato). Tuttavia, solo due delle sei ruote a contatto con la strada. La terza invece ruota poiché appoggiata sulle due a terra.

Per ospitare la sei ruote, il serbatoio è stato spostato e sono stati eliminati gli ammortizzatori posteriori. Si può notare infatti nel video la particolare rigidità della Fiat Uno a 8 ruote. Infine è stato aggiunto un roll-bar per far stare insieme il tutto. La trazione è rimasta anteriore. Le prove sono state fatte sulle strade russe sotto gli occhi di passanti e automobilisti increduli.

