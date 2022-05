Panda a Pandino: il raduno dei “Pandisti” il 18 e 19 giugno 2022

Il 18 e 19 giugno 2022 avrà luogo la nuova edizione di Panda a Pandino che accoglie Pandisti da tutta Europa con iscrizione a 15€

Il 18 e 19 giugno 2022 torna Panda a Pandino, il raduno di Fiat Panda più grande di sempre che chiama a raccolta tutti i possessori e appassionati dell’iconica utilitaria Fiat per celebrarla e divertirsi insieme in diverse attività.

Il raduno si tiene, come da nome, a Pandino in provincia di Cremona, a 30 km da Milano. L’iscrizione è già attiva, al costo di 15€, e si può fare sul sito ufficiale. Il giorno dell’evento bisognerà recarsi in loco, oltre che con la Panda, anche con la stampa della mail di conferma, che funge da biglietto. L‘iscrizione è “a vettura”, ovvero se avete intenzione di andare in 2 o 3 con una sola Panda, si pagherà solo un biglietto e si avrà a disposizione un kit di benvenuto ufficiale, il cui contenuto si potrà eventualmente reperire anche in loco.

Il programma di Panda a Pandino

Come detto, Panda a Pandino avrà luogo il 18 e 19 giugno 2022. Dopo aver raccolto tutti i Pandisti, nel pomeriggio del sabato sono previste diverse attività che partono da un giro in carovana nel territorio cremasco, e culmineranno nel concerto serale. Domenica 19, invece, gli equipaggi e le Panda iscritte potranno accedere all’area esterna del Castello Visconteo e al centro storico di Pandino, le due sedi del raduno.

Panda a Pandino è un evento che nasce dai social, in seguito a una domanda inizialmente vista come scherzosa che proponeva di organizzare il raduno proprio nel Comune del Cremonese, che conta poco meno di 10.000 abitanti. La prima edizione si tenne nel 2017, e dopo due anni di stop a causa della pandemia, ora ritorna ed è pronto ad accogliere i Pandisti di tutta Europa.

L’obiettivo è attirarne più dell’ultima volta: nel 2019 infatti si registrarono 695 Fiat Panda, un numero in costante crescita rispetto alla prima edizione del 2017 e sono proprio i social che contribuiscono al suo successo.

