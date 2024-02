Perchè Flipper Zero è diventato il nemico pubblico n. 1 per i furti d’auto

Flipper Zero, un dispositivo dalle molteplici funzioni, è stato accusato di facilitare i furti d’auto. Il Canada ha introdotto misure per vietare l’importazione, la vendita e l’uso di questo dispositivo.

Si chiama Flipper Zero, è un dispositivo informatico open-source dalle dimensioni contenute nato per far divertire i nerd, ma è finito nell’occhio del ciclone perchè accusato di essere uno strumento che facilita i furti d’auto.

Effettivamente Flipper Zero è uno strumento versatile capace di interagire con una vasta gamma di sistemi di controllo, compresi quelli keyless utilizzati per l’apertura delle automobili. Lanciato nell’agosto 2020, si distingue per le sue numerose funzionalità: intercettazione e emulazione di onde radio sotto 1 GHz, compatibilità con RFID, NFC, Bluetooth, infrarossi, oltre alla presenza di porta USB e lettore microSD. Sebbene ideato per scopi educativi e di intrattenimento, il suo impiego da parte di malintenzionati nei furti d’auto ha sollevato preoccupazioni, portando a restrizioni in Canada.

Per il Canada è il nemico pubblico numero 1

Il governo canadese, guidato dal Primo Ministro Justin Trudeau, ha introdotto misure per vietare l’importazione, la vendita e l’uso di dispositivi come Flipper Zero, accusati di facilitare i furti di veicoli tramite la copia dei segnali wireless per l’ingresso senza chiave. Il divieto farebbe parte di una strategia più ampia per affrontare i crimini legati ai veicoli, mirando specificamente a dispositivi capaci di clonare i segnali wireless utilizzati per l’accesso keyless alle automobili.

Arstecnica riporta come l’Agenzia per l’Innovazione, la Scienza e lo Sviluppo Economico del Canada abbia annunciato l’intenzione di “perseguire tutte le vie possibili per bandire i dispositivi utilizzati per rubare veicoli copiando i segnali wireless per l’ingresso senza chiave“, come il Flipper Zero. Questo implica la rimozione di tali dispositivi dal mercato canadese attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine. François-Philippe Champagne, ministro dell’agenzia, ha sottolineato il divieto di importazione, vendita e uso di “dispositivi hacker per consumatori, come i flipper”, utilizzati per commettere questi crimini.

Le reazioni negli ambienti informatici

La decisione di bandire Flipper Zero ha provocato reazioni miste. Da un lato, esperti di sicurezza e gruppi per i diritti digitali, come l’Electronic Frontier Foundation e OpenMedia, criticano il bando come una misura che potrebbe danneggiare piuttosto che aiutare la cybersicurezza canadese, sottolineando che il problema fondamentale risiede nelle vulnerabilità dei sistemi di ingresso senza chiave piuttosto che nella disponibilità di strumenti tecnologici.

Dall’altro, alcuni esprimono preoccupazione per la potenziale efficacia di Flipper Zero nei crimini, nonostante le assicurazioni degli sviluppatori sulle limitate capacità del dispositivo di bypassare le moderne protezioni anti-furto.

Ma è davvero un problema?

Le autorità sostengono che il bando sia necessario per contrastare tecniche criminali avanzate, ma esperti di sicurezza evidenziano che dispositivi come Flipper Zero, pur potendo interagire con vari sistemi, non sono sufficientemente avanzati per superare le protezioni antifurto più moderne.

A dispetto delle preoccupazioni, Flipper Zero presenta limitazioni significative quando si tratta di interagire con le automobili più recenti. Queste ultime, infatti, impiegano tecnologie di Rolling Code per i loro telecomandi, un sistema avanzato in cui il codice di accesso cambia ogni volta che viene utilizzato. Questa caratteristica rende praticamente inutile qualsiasi tentativo di duplicazione del segnale da parte di Flipper Zero, poiché il codice copiato sarebbe valido solo una volta e solo nel caso improbabile in cui il segnale originale non dovesse raggiungere l’auto.

Questo non nega che Flipper Zero possa, in teoria, copiare il codice di un telecomando, ma la sua efficacia è estremamente limitata dalle misure di sicurezza incorporate nelle vetture di nuova generazione. La situazione è diversa per alcuni modelli di auto più vecchi che non utilizzano i Rolling Code e che, quindi, potrebbero essere vulnerabili a tali dispositivi. Tuttavia, i report che hanno coinvolto veicoli moderni nel passato erano più spesso legati a specifiche vulnerabilità di sicurezza o a implementazioni difettose dei Rolling Code piuttosto che a una capacità intrinseca di Flipper Zero di eludere le protezioni.

Il divieto del Flipper Zero in Canada è con tutta probabilità una reazione eccessiva a una minaccia sopravvalutata, evidenziando la necessità di concentrarsi sul rafforzamento della sicurezza piuttosto che limitare la tecnologia.

